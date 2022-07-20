Премьер-министр Грузии находится с визитом в Туркменистане

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Туркменистан 19 июля после визита в Узбекистан.

Сегодня он встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и обсудил с ним углубление отношений между двумя странами, совместные проекты и транзитный потенциал Грузии и Туркменистана. На встрече Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия дорожит тесными политическими и экономическими отношениями с Туркменистаном.

Fruitful talks w/🇹🇲's president Serdar Berdimuhamedow. Discussed new opportunities for deepening trade and economic relations. Supporting projects to explore the potential of the 🇬🇪's strategic location in order to achieve mutually beneficial goals was top priority on our agenda! pic.twitter.com/unFDg1c7fS — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) July 20, 2022

Стороны говорили о важности реализации стратегических проектов, которые, по их мнению, «повысят эффективность и безопасность грузоперевозок между Азией и Европой через Каспийское и Черное моря, тем самым расширив торгово-экономические отношения».

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, разговор также коснулся «стратегического партнерства в сфере энергетики и была выражена готовность к дальнейшему углублению существующего сотрудничества».

Вместе с Ираклием Гарибашвили в Туркменистане находятся мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и министр экономики Леван Давиташвили.

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