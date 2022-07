ირაკლი ღარიბაშვილი უზბეკეთს სტუმრობს 

საქართველოს პრემიერმინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი 18 ივლისს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთს ეწვია.

19 ივლისს უზბეკეთის პრემიერმინისტრ აბდულა არიპოვთან შეხვედრის დროს, მხარეებმა ორმხრივ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს და ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, ასევე უზბეკეთისთვის საქართველოს, როგორც სატრანსპორტო დერეფნის როლზე გაამახვილეს ყურადღება.

Meeting w/ Uzbekistan’s PM

As my official visit to #Uzbekistan 🇺🇿 kicks off, glad to meet w/ Prime Minister Abdulla Aripov. Had an opportunity to discuss the bilateral agenda between our countries & opportunities to further expand 🇬🇪🇺🇿co-op in all directions. pic.twitter.com/pO8RrVFm6u

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) July 19, 2022