Ираклий Гарибашвили находится с визитом в Узбекистане

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 18 июля прибыл в Узбекистан с официальным визитом.

19 июля в ходе встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым стороны обсудили двустороннее сотрудничество и акцентировали внимание на экономических отношениях между двумя странами, а также роли Грузии как транспортного коридора для Узбекистана.

Meeting w/ Uzbekistan’s PM

As my official visit to #Uzbekistan 🇺🇿 kicks off, glad to meet w/ Prime Minister Abdulla Aripov. Had an opportunity to discuss the bilateral agenda between our countries & opportunities to further expand 🇬🇪🇺🇿co-op in all directions. pic.twitter.com/pO8RrVFm6u — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) July 19, 2022

По информации Администрации правительства Грузии, в 2021 году товарооборот между двумя странами увеличился на 18,5%. На этом фоне Ираклий Гарибашвили отметил, что «Грузия заинтересована в дальнейшем увеличении объемов экспорта грузинских вин и минеральных вод на рынки Узбекистана, в том числе».

Премьер-министры также обсудили возможность использования транспортной инфраструктуры и портов Грузии для вывода продукции Узбекистана на европейский рынок.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что целью визита является укрепление отношений между Грузией и Узбекистаном, и выразил надежду на их успешное развитие.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии со ссылкой на слова Арипова, «это первый официальный визит премьер-министра Грузии в Узбекистан и, безусловно, важное событие в узбекско-грузинских отношениях».

Ираклий Гарибашвили вместе с Ариповым принял участие в церемонии открытия реконструированного сквера имени Шота Руставели в Ташкенте. Он также посетил ташкентский технопарк и ознакомился с производственным процессом.

Вместе с Гарибашвили в Узбекистане находятся также мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и министр экономики Леван Давиташвили.

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