Заявка на членство в ЕС: Кобахидзе критикует Фонд «Открытое общество»

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе подверг критике Фонд «Открытое общество» после того, была опубликована статья в соавторстве с Вано Чхиквадзе, руководителем Программы по интеграции с ЕС фонда, в которой говорится, что вместо полноправного кандидата на членство в ЕС Грузия должна получить статус потенциального кандидата.

По заявлению Ираклия Кобахидзе от 27 мая, статья подтвердила, что Фонд «Открытое общество» «при нынешнем руководстве стал лишь одним из филиалов партии войны».

По его словам, публикация статьи подобного содержания в такое критическое для страны время является продолжением «агитации» против того, чтобы «мы получили статус кандидата». «Действия Вано Чхиквадзе являются продолжением действий этой партии войны (Единого национального движения), радикальной оппозиции».

По словам председателя Грузинской мечты, за статьей стоит «попытка устроить беспорядки» на случай, если Грузия не получит статус кандидата.

Однако он также подчеркнул, что такая перспектива «не имеет под собой никаких оснований», поскольку «Грузия в большей степени заслуживает статуса кандидата по всем параметрам, чем Украина и Молдова».

#Georgia's place is in #Europe. That's why our recommendation hurts. Nevertheless, @IvaneChkhikvadz & I argue that granting full candidacy sends wrong signals to the 🇬🇪 gov. Potential candidacy would provide more credible leverage for democratic reforms. https://t.co/Yty2EDY51m — Sonja Schiffers (@sonjaschiffers) May 25, 2022

В статье, соавторами которой являются Вано Чхиквадзе и Сония Шифферc, директор тбилисского офиса Фонда Генриха Белля на Южном Кавказе, говорится, что Грузия «отстает в последние несколько лет» в некоторых сферах, включая верховенство закона, независимость судебной системы, защиту личных данных и свободу выражения.

Соавторы также заявили, что «популистская риторика со всех сторон» сделала невозможными совместные действия по таким важным вопросам, как вступление Грузии в Евросоюз.

В статье говорится, что предоставление Грузии статуса полноценного кандидата помешает ЕС «использовать свои собственные политические рычаги для демократических преобразований и подорвет доверие к нему, как к субъекту, основанному на ценностях».

Соавторы полагают, что предоставление Грузии статуса потенциального кандидата является «наиболее разумным» решением для ЕС. «Очевидно, что затягивание подачи заявки Грузией, не говоря уже об отказе, вызовет большое разочарование в грузинском обществе и усилит нелиберальные и антиевропейские тенденции».

Соавторы сослались на заключение Еврокомиссии от 2010 года по Албании, согласно которому ЕС может пообещать Грузии предоставление статуса полноценного кандидата и начать переговоры о вступлении, как только она улучшит свои показатели. «Это, предположительно, заставит Грузинскую мечту вернуться на путь демократизации и решить некоторые из ее ключевых демократических проблем».

Ответ Фонда «Открытое общество»

Исполнительный директор Фонда «Открытое общество» Кети Хуцишвили 27 мая ответила на обвинения председателя правящей партии, заявив, что «заявление Ираклия Кобахидзе носит пропагандистский характер и имеет политическую цель обвинить Фонд «Открытое общество» в ошибках, допущенных властями на пути европейской интеграции».

«Европейская интеграция Грузии является одним из главных приоритетов для фонда «Открытое общество», — сказала она, добавив, что «фонд был одним из первых, кто призвал власти подать заявку на членство в ЕС сейчас, а не в 2024 году».

«Позже он также предложил помощь в заполнении анкеты, чтобы не было препятствий для движения страны по пути евроинтеграции», — сказала Хуцишвили.

Она также пояснила, что «на протяжении десятилетий Фонд активно вовлечен в адвокацию Соглашения об ассоциации, либерализации визового режима и вступление Грузии в Евросоюз».

Позже, на публичной лекции в Государственном университете Ильи, Вано Чхиквадзе сказал, что было бы хорошо, если бы его мнение «вызвало расхождение во мнениях», а не «ругань» в его адрес.

Он также назвал вопросы, которые, по его мнению, являются причиной отсутствия консенсуса в ЕС в отношении Грузии. Это: насилие на почве гомофобии 5 июля; упразднение Службы государственного инспектора; приговор директору телеканала «Мтавари архи» Нике Гварамия.

«Нравится нам это или нет, злимся ли мы на это и т.д., то это другое дело, но реальность такова», — сказал Чхиквадзе, добавив: «Из-за этого я, не как гражданин этой страны, а как человек, наблюдающий за этим процессом, считаю, что если нет (консенсуса) по статусу кандидата, альтернативой может быть статус потенциального кандидата, который существует и в теории, и на практике».

10 мая Грузия представила вторую, заключительную часть вопросника самооценки страны-кандидата в ЕС. Еврокомиссия должна представить свое мнение в ближайшие недели, а лидеры ЕС решат, предоставлять ли Грузии статус кандидата на саммите 24-25 июня.

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