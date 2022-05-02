Грузия представила часть вопросника ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал первую часть вопросника самооценки ЕС послу Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю.
«Позвольте мне отметить этот важный для меня момент, чтобы стать участником еще одного исторического шага на пути к этому цивилизационному выбору», — обратился посол к премьеру Гарибашвили в Канцелярии правительства.
Грузия в настоящее время работает над второй частью вопросника для самооценки, которая касается отраслевых и законодательных вопросов.
Вопросник самооценки статуса страны кандидата в ЕС был передан 11 апреля еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили. У страны есть время до 13 мая, чтобы заполнить вопросник.
Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта на фоне российской агрессии против Украины. До этого правительство Грузии намеревалось подать официальную заявку на членство в 2024 году.
Грузия, Украина и Молдова являются ассоциированными с ЕС странами и участниками инициативы блока «Восточное партнерство». В мае 2021 года три страны сформировали «Ассоциированное трио» для укрепления отношений с Брюсселем.
После получения заполненного вопросника мнения по заявкам на вступление трех стран будут представлены Еврокомиссией лидерам ЕС на саммите ЕС 24-25 июня.
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