Грузия представила часть вопросника ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал первую часть вопросника самооценки ЕС послу Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю.

«Позвольте мне отметить этот важный для меня момент, чтобы стать участником еще одного исторического шага на пути к этому цивилизационному выбору», — обратился посол к премьеру Гарибашвили в Канцелярии правительства.

Proud to have handed the Questionnaire to the 🇪🇺 Ambassador to 🇬🇪 @CarlHartzellEU. Thus, we have stepped into the paramount stage of our country's 🇪🇺 integration path. I am sure of 🇬🇪's success on in pursuit of the ultimate goal of the Georgian people. pic.twitter.com/HlO31tQY9L — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) May 2, 2022

Грузия в настоящее время работает над второй частью вопросника для самооценки, которая касается отраслевых и законодательных вопросов.

Вопросник самооценки статуса страны кандидата в ЕС был передан 11 апреля еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили. У страны есть время до 13 мая, чтобы заполнить вопросник.

Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта на фоне российской агрессии против Украины. До этого правительство Грузии намеревалось подать официальную заявку на членство в 2024 году.

Грузия, Украина и Молдова являются ассоциированными с ЕС странами и участниками инициативы блока «Восточное партнерство». В мае 2021 года три страны сформировали «Ассоциированное трио» для укрепления отношений с Брюсселем.

После получения заполненного вопросника мнения по заявкам на вступление трех стран будут представлены Еврокомиссией лидерам ЕС на саммите ЕС 24-25 июня.

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