სალომე ზურაბიშვილი გმობს „ხოცვა-ჟლეტას“ კრამატორსკში

„რუსეთის სისასტიკე კრამატორსკში, ენით აღუწერელი ხოცვა-ჟლეტა, ადამიანის უფლებების დარღვევაა“, – განაცხადა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა.

„ასეთი ძალადობა კაცობრიობის ისტორიაში შავ ფურცლად დარჩება“, – აღნიშნა პრეზიდენტმა და დასძინა, რომ „კაცობრიობის წინააღმდეგ ძალიან ბევრი დანაშაულია ჩადენილი“.

„დიდება უკრაინას!“, – თქვა სალომე ზურაბიშვილმა.

უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა, ირინა ვენედიქტოვამ დღეს განაცხადა, რომ ქალაქ კრამატორსკის სარკინიგზო სადგურზე, სადაც რუსეთმა სარაკეტო დარტყმა განახორციელა, ევაკუაციას დაახლოებით 4 000 მშვიდობიანი მოქალაქე ელოდა.

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, დმიტრო კულებამ თქვა, რომ სარაკეტო დარტმას მინიმუმ 30 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.

„ეს მიზანმიმართული ხოცვა-ჟლეტა იყო“, – განაცხადა კულებამ და დასძინა, რომ „ჩვენ ყველა დამნაშავეს წარვადგენთ მართლმსაჯულების წინაშე“.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური)