Саломе Зурабишвили осуждает «резню» в Краматорске
«Жестокость России в Краматорске, неописуемая резня — это нарушение прав человека», — заявила сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Такое насилие останется черным листом в истории человечества», — сказала она, добавив, что «было совершено очень много преступлений против человечества».
«Слава Украине!» — сказала Саломе Зурабишвили.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила сегодня, что около 4 000 мирных жителей ждали эвакуации на железнодорожном вокзале города Краматорск, куда Россия осуществила ракетный обстрел.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в результате ракетного обстрела погибли не менее 30 человек.
«Это была преднамеренная резня», — сказал Кулеба, добавив, что «мы привлечем всех виновных к ответственности».
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