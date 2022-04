Саломе Зурабишвили осуждает «резню» в Краматорске

«Жестокость России в Краматорске, неописуемая резня — это нарушение прав человека», — заявила сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Такое насилие останется черным листом в ​​истории человечества», — сказала она, добавив, что «было совершено очень много преступлений против человечества».

«Слава Украине!» — сказала Саломе Зурабишвили.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила сегодня, что около 4 000 мирных жителей ждали эвакуации на железнодорожном вокзале города Краматорск, куда Россия осуществила ракетный обстрел.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в результате ракетного обстрела погибли не менее 30 человек.

«Это была преднамеренная резня», — сказал Кулеба, добавив, что «мы привлечем всех виновных к ответственности».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)