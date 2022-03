უკრაინაში სამი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა 

უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი ინტერვენციის წინააღმდეგ ბრძოლის დროს სამი ქართველი მოხალისე დაიღუპა.

გია ბერიაშვილი და დავით რატიანი 18 მარტს, კიევის ჩრდილო-დასავლეთით, ირპინის ფრონტზე დაიღუპნენ, როდესაც უკრაინის დედაქალაქს რუსეთის შეიარაღებული ძალების შემოჭრისგან იცავდნენ.

„დათომ [დავით რატიანი] გმირივით იცხოვრა და გმირივით დაიღუპა. იგი ფრანგ ჯარისკაცს ეხმარებოდა, რომელსაც ფეხი ჰქონდა ნატკენი, რომ შეკრების პუნქტამდე მისულიყო. ნაღმის აფეთქების შედეგად იგი ადგილზევე დაიღუპა“, – წერს რატიანის მეგობარი, ჟურნალისტი ალექსეი ბობროვნიკოვი Facebook-ზე.

19 მარტს თბილისში, პარლამენტის შენობის წინ, მოქალაქეებმა პატივი მიაგეს ბერიაშვილისა ხსოვნას. ორი მებრძოლის ხსოვნას პატივი ბათუმსა და ზუგდიდშიც მიაგეს.

ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ელენე ხოშტარიამ, რომელმაც აქცია დაგეგმა, განაცხადა – „მათ საკუთარ თავზე აიღეს თავისუფლების ტვირთი და თავი გაწირეს“.

ასევე 19 მარტს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინაში მებრძოლი კიდევ ერთი ქართველი, ბახვა ჩიქობავა ალყაში მოქცეულ ქალაქ მარიუპოლში დაიღუპა.

ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს, 54 წლის ბახვა ჩიქობავა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო სამმართველოს უფროსი იყო.

„რუსეთის აგრესიამ უკრაინაში სამი ქართველი მებრძოლი შეიწირა… ვიზიარებ დავით რატიანის, გია ბერიაშვილის და ბახვა ჩიქობავას ოჯახების და ახლობლების მწუხარებას“, – დაწერა პარლამენტის თავმჯდომარემ, შალვა პაპუაშვილმა Facebook-ზე.

„ჩვენი თანადგომა და მხარდაჭერა უკრაინელი ხალხის მიმართ ურყევია. ჩვენი მეგობრობა საუკუნოვანია და მჯერა, ის უფრო განმტკიცდება“, – დასძინა მან.

„უკრაინის და საქართველოს ტკივილი საერთოა, ასე იყო ყოველთვის, ასეა დღესაც. ვიზიარებ გია ბერიაშვილის, დავით რატიანის, ბახვა ჩიქობავას ოჯახის წევრების, მათი მეგობრების მწუხარებას!“, – დაწერა დედაქალაქის მერმა, კახა კალაძემ.

ტრაგედიას თბილისში უკრაინის საელჩოც გამოეხმაურა – „გმირები არ იღუპებიან. უკრაინას ყოველთვის ემახსოვრება მისი გმირი დამცველები“.

