В Украине погибли три грузинских добровольца

Трое грузинских добровольцев погибли во время боев в Украине в ходе полномасштабной интервенцией России в эту страну.

Гия Бериашвили и Давид Ратиани погибли 18 марта на Ирпенском фронте, северо-западнее Киева, когда защищали украинскую столицу от вторжения российских войск.

«Дато (Давид Ратиани) жил как герой и погиб как герой. Он помогал французскому солдату, который получил повреждение ноги, добраться до пункта сбора. Он погиб на месте в результате подрыва на мине», — написал в Facebook друг Ратитани, журналист Алексей Бобровников.

19 марта перед зданием Парламента в Тбилиси граждане почтили память Бериашвили и Ратиани. Память двух бойцов почтили также в Батуми и Зугдиди.

Оппозиционный политик Элене Хоштария, которая организовала акцию, заявила: «Они взяли на себя бремя свободы и пожертвовали собой».

Посол Украины Игорь Долгов почтил память погибших в Украине грузинских добровольцев перед зданием Парламента в Тбилиси, Фото: со страницы Элене Хоштария в Facebook

Кроме того, 19 марта распространились сообщения, что в осажденном Мариуполе погиб еще один грузин, 54-летний Бахва Чикобава.

Во времена правления Национального движения Бахва Чикобава был начальником регионального управления Самегрело-Земо-Сванети Департамента особых поручений МВД Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил сегодня соболезнования семьям погибших в Украине грузинских добровольцев.

«Они воевали, насколько мне известно, во время войны в Абхазии, некоторые из них также в августовской войне (2008 г.), и, конечно, государство сделало все возможное, чтобы их тела были доставлены, возвращены в Грузию», — сказал он.

«Российская агрессия унесла жизни трех грузинских бойцов в Украине… Я разделяю горе семей и родственников Давида Ратиани, Гии Бериашвили и Бахвы Чикобава», — написал в Facebook председатель Парламента Шалва Папуашвили 19 марта.

«Наша поддержка в отношении украинского народа непоколебима. Наша дружба имеет многовековую историю, и я верю, что она будет крепнуть», — добавил он.

«У Украины и Грузии общая боль, так было всегда, так есть и сегодня. Разделяю горе членов семьи и друзей Гии Бериашвили, Давида Ратиани, Бахвы Чикобава!», — написал мэр столицы Каха Каладзе также 19 марта.

На гибель добровольцев отреагировало и Посольство Украины в Тбилиси: «Герои не погибают. Украина всегда будет помнить своих героических защитников».

Примечание: материал обновлен в соответствии с заявлением премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

