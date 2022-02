თბილისის მხრიდან „პროვოკაციების“ საბაბით, ბჟანიამ სამხედრო ძალები საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა

თბილისის მხრიდან „პროვოკაციების“ თავიდან აცილების მიზნით, ოკუპირებული აფხაზეთის ლიდერმა, ასლან ბჟანიამ 21 თებერვალს „უშიშროების სამსახურის“, შეიარაღებული ძალებისა და „შინაგან საქმეთა სამინისტროს“ სპეციალური ქვედანაყოფების გაძლიერებულ საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანის თაობაზე განკარგულება გასცა.

ბჟანიას გადაწყვეტილებას უკრაინის საზღვართან მობილიზებული საკუთარი შეიარაღებული ძალების უკან გაყვანაზე რუსეთის უარი უძღვოდა.

აფხაზეთის ლიდერმა, სანაცვლოდ, უკრაინა „დაძაბულობის მკვეთრ ესკალაციაში“ დაადანაშაულა. მისივე თქმით, კიევი უარს აცხადებს, რომ კონფლიქტი მოლაპარაკებების ფორმატში მოგვარდეს.

ბჟანიას თქმით, აფხაზეთის ხელმძღვანელობას მუდმივი კონტაქტი აქვს დონეცკისა და ლუგანსკის ლიდერებთან და „საჭიროების შემთხვევაში“, მათ სამხედრო და ჰუმანიტარულ დახმარებას აღმოუჩენს.

აფხაზეთის ლიდერმა დღესვე „საგანგებო სიტუაციების მინისტრს“, ლევ კვიცინიას უკრაინის თვითგამოცხადებული რეგიონებიდან ლტოლვილების მისაღებად მომზადება დაავალა.

აფხაზეთის სამხედრო პოტენციალის შესახებ მწირი ინფორმაციის ფონზე, რუსული მედია იტყობინება, რომ სოხუმს დაახლოებით 2 100 – 2 200 მოქმედი სამხედრო მოსამსახურე ჰყავს.

აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს გაფორმებული სამხედრო შეთანხმების ფარგლებში, მოსკოვმა და სოხუმმა გაერთიანებული შეიარაღებული ძალების დაჯგუფება შექმნეს, რომელსაც ოკუპირებულ რეგიონში განთავსებული რუსული სამხედრო ბაზა ხელმძღვანელობს.

საბრძოლო მზადყოფნის შესახებ ბჟანიას განკარგულებამდე რამდენიმე დღით ადრე, ოკუპირებული ცხინვალის ლიდერმა, ანატოლი ბიბილოვმა შეიარაღების და „თავდაცვის სამინისტროს“ პერსონალის საბრძოლო მზადყოფნის შემოწმების ბრძანება გასცა.

