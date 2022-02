Под предлогом «провокаций» со стороны Тбилиси Бжания привел вооруженные силы в боевую готовность

Во избежание «провокаций» со стороны Тбилиси лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания 21 февраля дал поручения привести в усиленную боевую готовность специальные подразделения «Службы безопасности», Вооруженных сил и «МВД».

Решению Бжания предшествовал отказ России отвести свои вооруженные силы, мобилизованные вдоль границ Украины.

Абхазский лидер, в свою очередь, обвинил Украину в «резкой эскалации напряженности». По его словам, Киев отказывается решать конфликт в переговорном формате.

По словам Бжания, абхазское руководство поддерживает постоянный контакт с руководителями Донецка и Луганска и будет оказывать им военную и гуманитарную помощь «в случае необходимости».

Сегодня же абхазский лидер поручил «министру по чрезвычайным ситуациям» Льву Квициния подготовиться к приему беженцев из самопровозглашенных регионов Украины.

На фоне скудной информации о военном потенциале Абхазии российские СМИ сообщают, что в распоряжении Сухуми находятся около 2100-2200 военнослужащих.

Примечательно, что в рамках военного соглашения, подписанного в 2015 году, Москва и Сухуми сформировали совместную группировку вооруженных сил под руководством российской военной базы, расположенной в оккупированном регионе.

За несколько дней до поручений Бжания об усилении боевой готовности глава оккупированного Цхинвали Анатолий Бибилов отдал приказ о проверке боеготовности вооружения и личного состава «Министерства обороны» региона.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)