ოდირი მოუწოდებს საქართველოს შეაჩეროს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმება

საქართველოს სახალხო დამცველმა, ნინო ლომჯარიამ 21 თებერვალს განაცხადა, რომ ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა (ODIHR) მოუწოდა საქართველოს, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების თაობაზე სადავო საკანონმდებლო ცვლილებების მოქმედება შეაჩეროს.

სახალხო დამცველის თქმით, ოდირმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების პროცესი დამოუკიდებელი ინსტიტუტების რეგულირების თაობაზე საერთაშორისო სამართალს და მის ნორმებს ეწინააღმდეგება და რომ პარლამენტმა დემოკრატიული საკანონმდებლო პროცესის სტანდარტები დაარღვია, როდესაც „დაჩქარებული წესით, ყოველგვარი ჩართულობის, წინასწარი კონსულტაციების გარეშე მიიღო ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება“.

ლომჯარიამ განაცხადა, რომ მისმა სამსახურმა ეუთო/ოდირს მოსაზრებისთვის მიმართა. „სამოქალაქო საქართველო“ დოკუმენტის ასლისთვის სახალხო დამცველის აპარატს დაუკავშირდა და მასალას მიღებისთანავე განაახლებს.

მასალა განახლდება…

