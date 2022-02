БДИПЧ призывает Грузию приостановить упразднение Службы госинспектора

Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила 21 февраля, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) призвало Грузию приостановить спорные законодательные изменения, касающиеся упразднения Службы государственного инспектора.

По словам омбудсмена, БДИПЧ подчеркнуло, что упразднение Службы госинспектора противоречит международному праву и его нормам по регулированию независимых институтов, а Парламент нарушил стандарты демократического законодательного процесса, когда принимал «такое важное решение в ускоренном порядке, без всякой вовлеченности, предварительных консультаций».

Ломджария заявила, что ее офис обратился в БДИПЧ/ОБСЕ высказать мнение по данному вопросу. «Civil Georgia» обратилcя в Аппарат народного защитника за копией документа и обновит материал, как только он будет получен.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)