Фасад регионального офиса Службы госинспектора в Батуми, фото: со страницы службы в Facebook
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БДИПЧ призывает Грузию приостановить упразднение Службы госинспектора

21/02/2022 - 13:50
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Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила 21 февраля, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) призвало Грузию приостановить спорные законодательные изменения, касающиеся упразднения Службы государственного инспектора.

По словам омбудсмена, БДИПЧ подчеркнуло, что упразднение Службы госинспектора противоречит международному праву и его нормам по регулированию независимых институтов, а Парламент нарушил стандарты демократического законодательного процесса, когда принимал «такое важное решение в ускоренном порядке, без всякой вовлеченности, предварительных консультаций».

Ломджария заявила, что ее офис обратился в БДИПЧ/ОБСЕ высказать мнение по данному вопросу. «Civil Georgia» обратилcя в Аппарат народного защитника за копией документа и обновит материал, как только он будет получен.

Материал будет обновляться…

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21/02/2022 - 13:50
3 Less than a minute

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