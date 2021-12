გაუჩინარდა ყოფილი თანამდებობის პირი, რომელიც პოლიციელს ზეწოლაში ადანაშაულებდა

გაუჩინარდა გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის ყოფილი მოადგილე, რამაზ გერლიანი, რომელიც პოლიციელს ზეწოლაში ადანაშაულებდა. გავრცელებული ცნობებით, მას ახლობლები 19 დეკემბრიდან ეძებენ.

შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს „სამოქალაქო საქართველოს“ უთხრეს, რომ საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 143-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთას გულისხმობს.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრის“ პრეზიდენტმა, ეკონომისტმა რამაზ გერლიანმა 19 დეკემბერს Facebook-ზე პოსტი გამოაქვეყნა, რომელშიც იგი ამბობდა, რომ 14 ნოემბერს მას საცხოვრებელ ბინაში პოლიციელი გიორგი გოგნიაშვილი შეიარაღებული დახვდა და „ცრუ მოტივით“ დაკითხვა მოუწყო.

გერლიანის მტკიცებით, პოლიციელი მის საცხოვრებელ ბინაში შესვლა მისი ოჯახის ყოფილი წევრის, დარწმუნების გზით მოახერხა. გერლიანი, სავარაუდოდ, მის ყოფილ მეუღლეზე მიუთითებდა. ტელეკომპანია „ფორმულას“ ცნობით, დაპირისპირება გერლიანის სახლში მოხდა, სადაც ახლა მისი ყოფილი მეუღლე და შვილები ცხოვრობენ.

„გაფარჩაკებული, პატივაყრილი და ღირსებაშელახული ვარ… შიგნიდან მწვავს ყველა სისხლძარღვი… ყოველი სუნთქვა თვეზე მეტია წამებად მექცა“, – წერდა გერლიანი Facebook-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში, რომელიც სოციალურ სივრცეში გუშინდელი დღიდან აღარ იძებნება.

იგი გამოთქვამდა ეჭვს, რომ პოლიციელი მისი და მისი ოჯახის წევრების შესახებ ინფორმაციას „პოლიციელის მუნდირისა“ და „საპოლიციო სისტემის“, ასევე სხვადასხვა საშუალების გამოყენებით ცდილობდა.

„არ არის გამორიცხული, რომ ჩემ მიმართ იყენებდა თვალთვალის, მიყურადებისა და სხვა კონტროლის სისტემებს“, – წერდა გერლიანი. მას არ დაუკონკრეტებია, თუ რა სახის ინფორმაციით შეიძლება პოლიციელი დაინტერესებული ყოფილიყო.

იგი ასევე ეჭვობდა, რომ პოლიციელი დაკვეთით მოქმედებდა და მის შესახებ ინფორმაციას მესამე პირ(ებ)ზე ყიდდა.

გერლიანის განცხადებით, მან აღნიშნულის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც მიმართა (ნაძალადევის პოლიციის მე-7 სამმართველო), თუმცა მიმართვიდან 35 დღის თავზეც, გენერალური ინსპექციის მხრიდან კონკრეტული ზომების მიღების ინფორმაცია არ მიუღია.

გერლიანის თქმით, მან განაცხადი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტშიც დაწერა, თუმცა დეპარტამენტმა მიიჩნია, რომ საკითხი მის კომპეტენციას სცილდებოდა და გამოძიება არ დაიწყო.

