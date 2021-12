Пропал бывший чиновник, обвинивший сотрудника полиции в давлении

Пропал бывший заместитель главы Национального агентства по окружающей среде Рамаз Герлиани, который обвинял сотрудника полиции в давлении. По сообщениям, близкие и родственники разыскивают его с 19 декабря.

Как сообщили сегодня «Civil Georgia» в МВД, дело расследуется по статье 143 Уголовного кодекса, которая касается незаконного лишения свободы.

Президент НПО «Центр трансформации экономики», экономист Рамаз Герлиани 19 декабря опубликовал пост в Facebook, в котором он говорил, что 14 ноября придя, к себе в квартиру, его ждал полицейский Георгий Гогниашвили, который «по ложному мотиву» устроил ему допрос.

По утверждению Герлиани, полицейскому удалось проникнуть в его квартиру с помощью бывшего члена его семьи. Вероятно, Герлиани имел в виду свою бывшую жену. Как сообщает телекомпания «Формула», противостояние произошло в квартире Герлиани, где в настоящее время проживают его бывшая жена и дети.

«Я уничтожен, лишен чести и достоинства… все мои кровеносные сосуды горят внутри меня… каждый вздох больше месяца превратился для меня в пытки», — написал Герлиани в посте на Facebook, который со вчерашнего дня уже невозможно найти в социальных сетях.

Он подозревал, что полицейский пытался получить информацию о нем и членах его семьи, используя «полицейскую форму» и «полицейскую систему», а также различные другие средства.

«Возможно, он использовал против меня слежку, прослушивание и другие системы контроля», — писал Герлиани. Он не уточнил, какая информация могла интересовать сотрудника полиции.

Он также подозревал, что полицейский действовал по заказу и продавал информацию о нем третьим лицам.

По заявлению Герлиани, он также обращался в Министерство внутренних дел (7-е отделение полиции Надзаладеви), но даже через 35 дней после обращения он не получил никакой информации от Генеральной инспекции о принятии конкретных мер.

«Civil Georgia» обратился за комментарием в МВД. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

По заявлению Герлиани, он также написал заявление в Следственный департамент Службы государственного инспектора, но ведомство сочло этот вопрос выходящим за рамки своей компетенции и не начало расследование.

20 декабря члены семьи Герлиани нашли его автомобиль возле автостоянки полиции Авчала (Тбилиси). Двери автомобиля были открыта и в ней находились личные документы и другие вещи Герлиани. В письме, оставленном в кресле автомобиля, Герлиани выразил надежду, что полиция хотя бы сейчас найдет аппаратуру прослушки, установленную в его машине. Как сообщает телекомпания «Формула», правоохранители проинформировали семью Герлиани о том, что Герлиани сам привез машину на стоянку.

Полиция сегодня также обыскала офис Герлиани. В беседе со СМИ сотрудник Герлиани – Нодар Сирбиладзе сообщил, что еще одно письмо и личный телефон Герлиани были обнаружены полицией на его рабочем месте. По его словам, в письме Герлиани написал, что «очень устал, больше не может этого терпеть», и, что любит своих детей.

По его же словам, код мобильного телефона также был указан маркером на найденном телефоне. «Я думаю, что Рамаз сделал все это специально для того, чтобы соответствующие ведомства смогли получить существующую в телефоне информацию», — сказал он журналистам.

«Рамаз и до этого, в частных беседах говорил, что у него есть запись разговора с представителем правоохранительного (агентства) в телефоне», — добавил он.

Брат пропавшего экономиста Романоз Герлиани заявил сегодня на пресс-конференции, что расследование дела его брата непрозрачно, искусственно затягивается и носит формальный характер.

Он также высказал подозрение, что офицер полиции, на которого указал его братом, находится под покровительством высокопоставленных чиновников.

«Мы даже не знаем, допрашивали ли этого полицейского, было ли начато расследование в отношении этого человека, уволен ли со службы», — сказал Романоз Герлиани, добавив: «по крайней мере, хотя бы журналисты должны иметь информацию, или мы».

