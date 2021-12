ოკუპირებულ აფხაზეთში „საპარლამენტო არჩევნები“ 12 მარტს ჩატარდება

ოკუპირებული აფხაზეთის ლიდერის, ასლან ბჟანიას განკარგულებით, რეგიონში „საპარლამენტო არჩევნები“ 2022 წლის 12 მარტს ჩატარდება.

„დეპუტატები“ ხუთწლიანი ვადით ერთმანდატიან ოლქებში მაჟორიტარული სისტემით აირჩევიან.

წინა, 2017 წლის „არჩევნებში” 131 523 რეგისტრირებული ამომრჩეველი იყო, რაც 2011 წლის „საპრეზიდენტო“ და 2012 წლის „საპარლამენტო არჩევნებთან“ შედარებით. 23 000-ით ნაკლებია, ვინაიდან გალის რაიონში მცხოვრები ათასობით ქართველი ამომრჩეველთა სიებიდან ამოიღეს.

ოკუპირებული რეგიონის 1999 წლის „კონსტიტუციის“ თანახმად, აფხაზეთი საპრეზიდენტო რესპუბლიკაა. „საკანონმდებლო ორგანოს“ კანონის ინიცირება და დასამტკიცებლად მისი „პრეზიდენტისთვის“ წარდგენა შეუძლია, ხოლო ამ უკანასკნელს საკუთარი კანონის წარდგენის უფლება აქვს.

ოკუპირებული რეგიონის „არჩევნებს“ გმობენ თბილისი და საერთაშორისო საზოგადოება, გარდა მოსკოვისა და კიდევ რამდენიმე ქვეყნისა, რომელთაც აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარეს.

This post is also available in: English (ინგლისური)