Согласно указу лидера оккупированной Абхазии Аслана Бжания, 12 марта 2022 года в регионе пройдут «парламентские выборы».

«Депутаты» будут избираться по мажоритарной системе в одномандатных округах сроком на пять лет.

На предыдущих «выборах» 2017 года было зарегистрировано 131 523 избирателя, что на 23 000 меньше по сравнению с «президентскими выборами» 2011 года и «парламентскими выборами 2012» года, поскольку тысячи грузин, проживающих в Гальском районе, были исключены из списков избирателей.

Согласно «конституции» оккупированного региона 1999 года, Абхазия является «президентской республикой». «Законодательный орган» может инициировать закон и представить его на утверждение «президенту», а последний имеет право представить свой собственный закон.

Тбилиси и международное содружество осуждают «выборы» в оккупированном регионе, за исключением Москвы и ряда других стран, признавших независимость Абхазии.

