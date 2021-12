თბილისის საკრებულომ დედაქალაქის მთავრობა დაამტკიცა

თბილისის საკრებულომ 7 დეკემბერს დედაქალაქის ხელახლა არჩეული მერის, კახა კალაძის მიერ წარდგენილი ახალი მთავრობის ძველი შემადგენლობა, საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელები და გამგებლები დაამტკიცა.

2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, ქართულმა ოცნებამ 29 დეპუტატით თბილისის საკრებულოში უმრავლესობა მოიპოვა, ოპოზიციას კი – ჯამში 21 მანდატი აქვს.

კახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის შემადგენლობასა და საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელებად კვლავ ძველი მოხელეები წარადგინა.

მიმართვისას, ხელახლა არჩეულმა მერმა მოქალაქეებს თვითმმართველობის არჩევნებზე მისვლისთვის მადლობა გადაუხადა, მათ შორის „იმ ადამიანებსაც, ვინც საკუთარი ქალაქის წინაშე პირნათლად მოიხადა მოქალაქეობრივი ვალი, მივიდა არჩევნებზე და დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია, თუნდაც არა ჩვენი, არამედ ჩვენი ოპონენტების სასარგებლოდ, რადგან ჩვენ ვცხოვრობთ დემოკრატიულ სახელმწიფოში და საგნობრივი ოპონირება, პოლიტიკური პლურალიზმი მხოლოდ გვაძლიერებს“.

აღნიშნა რა, რომ თბილისის ერთ-ერთი „მრავალფეროვანი და მულტიკულტურული“ ქალაქია, კახა კალაძემ თანაგუნდელებსა და ოპოზიციას დედაქალაქის „საკეთილდღეოდ“ ერთობლივი მუშაობისკენ მოუწოდა.

ქვემოთ თბილისის მთავრობისა შემადგენლობა და მუნიციპალური სამსახურების ხელმძღვანელთა სიაა წარმოდგენილი:

ვიცე-მერი – ირაკლი ხმალაძე;

მუნიციპალური სამსახურების ხელმძღვანელები:

ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური – გიორგი აბუთიძე;

– გიგა გიგაშვილი; კულტურულის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური – ირაკლი გვილავა;

რაც შეეხება გამგებლებს, რაიონების მიხედვით პოსტები ასე გადანაწილდა:

ჩუღურეთის რაიონი – დავით უთმელიძე;

