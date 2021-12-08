Сакребуло Тбилиси утвердил правительство столицы
Сакребуло (муниципальный совет) Тбилиси 7 декабря утвердил старый состав нового правительства столицы, представленный переизбранным мэром Кахой Каладзе, а также глав городских служб и гамгебели.
После местных выборов 2021 года Грузинская мечта получила большинство в 29 мест в Сакребуло Тбилиси, в то время как у оппозиции в общей сложности 21 мандат.
Каха Каладзе снова выдвинул прежних служащих в состав правительства столицы и в качестве глав муниципальных служб.
В своем обращении переизбранный мэр поблагодарил граждан за то, что они пришли на выборы самоуправления, в том числе «людей, которые добросовестно отдали свой гражданский долг городу, пришли на избирательные участки и высказали свою позицию, даже если не в нашу пользу, а в пользу наших оппонентов, потому что мы живем в демократическом государстве и предметное оппонирование, политический плюрализм только укрепляет нас».
Отметив, что Тбилиси — один из «многообразных и мультикультурных» городов, Каха Каладзе призвал членов своей команды и оппозицию работать вместе «на благо» столицы.
Ниже представлен состав правительства Тбилиси и список руководителей муниципальных служб:
- Вице-мэр — Ираклий Хмаладзе;
- Заместители мэра — Илья Элошвили, Ираклий Бенделиани, Андриа Басилаия;
- Глава администрации Мэрии Тбилиси — Валерий Чигладзе.
Руководители муниципальных служб:
- Городская служба развития инфраструктуры — Георгий Абутидзе;
- Городская служба экономического развития — Вахтанг Ломджария;
- Городская служба по охране окружающей среды — Гига Гигашили;
- Городская служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи — Ираклий Гвилава;
- Городская юридическая служба — Серго Биркадзе;
- Городская служба по вопросам здравоохранения и социальной защиты — Гела Чивиашвили;
- Городская служба муниципальных закупок — Георгий Папава;
- Городская финансовая служба — Гаиоз Талаквадзе;
- Городская служба безопасности — Николоз Чонкадзе;
- Городская служба муниципальной инспекции — Кахабер Гуледани.
Что касается гамгебели, должности распределились по районам следующим образом:
- Чугуретский район — Давид Утмелидзе;
- Дидубийский район — Владимир Дзнеладзе;
- Глданский район — Леван Нарушвили;
- Вакийский район — Давид Квиникадзе;
- Исанский район — Ника Элисашвили;
- Крцанисский район — Бека Микаутадзе;
- Мтацминдинский район — Давид Киркитадзе;
- Надзаладевский район — Ираклий Андгуладзе;
- Сабурталинский район — Гаиоз Васадзе;
- Самгорский район — Каха Самхарадзе.
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