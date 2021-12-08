Заседание Сакребуло Тбилиси, 8 декабря, 2021 г. Фото: tbilisi.gov.ge
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Сакребуло Тбилиси утвердил правительство столицы

08/12/2021 - 16:00
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Сакребуло (муниципальный совет) Тбилиси 7 декабря утвердил старый состав нового правительства столицы, представленный переизбранным мэром Кахой Каладзе, а также глав городских служб и гамгебели.

После местных выборов 2021 года Грузинская мечта получила большинство в 29 мест в Сакребуло Тбилиси, в то время как у оппозиции в общей сложности 21 мандат.

Каха Каладзе снова выдвинул прежних служащих в состав правительства столицы и в качестве глав муниципальных служб.

В своем обращении переизбранный мэр поблагодарил граждан за то, что они пришли на выборы самоуправления, в том числе «людей, которые добросовестно отдали свой гражданский долг городу, пришли на избирательные участки и высказали свою позицию, даже если не в нашу пользу, а в пользу наших оппонентов, потому что мы живем в демократическом государстве и предметное оппонирование, политический плюрализм только укрепляет нас».

Отметив, что Тбилиси — один из «многообразных и мультикультурных» городов, Каха Каладзе призвал членов своей команды и оппозицию работать вместе «на благо» столицы.

Ниже представлен состав правительства Тбилиси и список руководителей муниципальных служб:

  • Вице-мэр — Ираклий Хмаладзе;
  • Заместители мэра — Илья Элошвили, Ираклий Бенделиани, Андриа Басилаия;
  • Глава администрации Мэрии Тбилиси — Валерий Чигладзе.

Руководители муниципальных служб:

  • Городская служба развития инфраструктуры — Георгий Абутидзе;
  • Городская служба экономического развития — Вахтанг Ломджария;
  • Городская служба по охране окружающей среды — Гига Гигашили;
  • Городская служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи — Ираклий Гвилава;
  • Городская юридическая служба — Серго Биркадзе;
  • Городская служба по вопросам здравоохранения и социальной защиты — Гела Чивиашвили;
  • Городская служба муниципальных закупок — Георгий Папава;
  • Городская финансовая служба — Гаиоз Талаквадзе;
  • Городская служба безопасности — Николоз Чонкадзе;
  • Городская служба муниципальной инспекции — Кахабер Гуледани.

Что касается гамгебели, должности распределились по районам следующим образом:

  • Чугуретский район — Давид Утмелидзе;
  • Дидубийский район — Владимир Дзнеладзе;
  • Глданский район — Леван Нарушвили;
  • Вакийский район — Давид Квиникадзе;
  • Исанский район — Ника Элисашвили;
  • Крцанисский район — Бека Микаутадзе;
  • Мтацминдинский район — Давид Киркитадзе;
  • Надзаладевский район — Ираклий Андгуладзе;
  • Сабурталинский район — Гаиоз Васадзе;
  • Самгорский район — Каха Самхарадзе.

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08/12/2021 - 16:00
5 1 minute read

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