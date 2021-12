Сакребуло Тбилиси утвердил правительство столицы

Сакребуло (муниципальный совет) Тбилиси 7 декабря утвердил старый состав нового правительства столицы, представленный переизбранным мэром Кахой Каладзе, а также глав городских служб и гамгебели.

После местных выборов 2021 года Грузинская мечта получила большинство в 29 мест в Сакребуло Тбилиси, в то время как у оппозиции в общей сложности 21 мандат.

Каха Каладзе снова выдвинул прежних служащих в состав правительства столицы и в качестве глав муниципальных служб.

В своем обращении переизбранный мэр поблагодарил граждан за то, что они пришли на выборы самоуправления, в том числе «людей, которые добросовестно отдали свой гражданский долг городу, пришли на избирательные участки и высказали свою позицию, даже если не в нашу пользу, а в пользу наших оппонентов, потому что мы живем в демократическом государстве и предметное оппонирование, политический плюрализм только укрепляет нас».

Отметив, что Тбилиси — один из «многообразных и мультикультурных» городов, Каха Каладзе призвал членов своей команды и оппозицию работать вместе «на благо» столицы.

Ниже представлен состав правительства Тбилиси и список руководителей муниципальных служб:

Вице-мэр — Ираклий Хмаладзе;

— Ираклий Хмаладзе; Заместители мэра — Илья Элошвили, Ираклий Бенделиани, Андриа Басилаия;

— Илья Элошвили, Ираклий Бенделиани, Андриа Басилаия; Глава администрации Мэрии Тбилиси — Валерий Чигладзе.

Руководители муниципальных служб:

Городская служба развития инфраструктуры — Георгий Абутидзе;

— Георгий Абутидзе; Городская служба экономического развития — Вахтанг Ломджария;

— Вахтанг Ломджария; Городская служба по охране окружающей среды — Гига Гигашили;

— Гига Гигашили; Городская служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи — Ираклий Гвилава;

— Ираклий Гвилава; Городская юридическая служба — Серго Биркадзе;

— Серго Биркадзе; Городская служба по вопросам здравоохранения и социальной защиты — Гела Чивиашвили;

— Гела Чивиашвили; Городская служба муниципальных закупок — Георгий Папава;

— Георгий Папава; Городская финансовая служба — Гаиоз Талаквадзе;

— Гаиоз Талаквадзе; Городская служба безопасности — Николоз Чонкадзе;

— Николоз Чонкадзе; Городская служба муниципальной инспекции — Кахабер Гуледани.

Что касается гамгебели, должности распределились по районам следующим образом:

Чугуретский район — Давид Утмелидзе;

— Давид Утмелидзе; Дидубийский район — Владимир Дзнеладзе;

— Владимир Дзнеладзе; Глданский район — Леван Нарушвили;

— Леван Нарушвили; Вакийский район — Давид Квиникадзе;

— Давид Квиникадзе; Исанский район — Ника Элисашвили;

— Ника Элисашвили; Крцанисский район — Бека Микаутадзе;

— Бека Микаутадзе; Мтацминдинский район — Давид Киркитадзе;

— Давид Киркитадзе; Надзаладевский район — Ираклий Андгуладзе;

— Ираклий Андгуладзе; Сабурталинский район — Гаиоз Васадзе;

— Гаиоз Васадзе; Самгорский район — Каха Самхарадзе.

