სტრასბურგი მოუწოდებს საქართველოს სააკაშვილის თაობაზე ომბუდსმენის ექსპერტთა ჯგუფს დაემორჩილოს 

საქართველოს სახალხო დამცველმა, ნინო ლომჯარიამ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ავალებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ სახალხო დამცველის ეგიდით შექმნილი ექსპერტთა ჯგუფის რჩევა გაითვალისწინოს და მოშიმშილე ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მრავალპროფილურ კლინიკაში გადაიყვანოს.

19 ნოემბრით დათარიღებული განახლებული დროებითი ღონისძიება, რომელიც იმ დღეს გამოქვეყნდა, როდესაც ხელისუფლებამ სააკაშვილს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანა შესთავაზა, განმარტავს, რომ „ა) მოსარჩელემ დაუყონებლივ უნდა შეწყვიტოს შიმშილობა და ბ) მთავრობამ მას უნდა გაუწიოს, ახალ, შეცვლილ სამედიცინო გარემოებებზე დაყრდნობით, ადეკვატური სამედიცინო დახმარება, 2021 წლის 17 ნოემბრის სამედიცინო შეფასების გათვალისწინებით“.

დოკუმენტის თანახმად, სასამართლომ ორივე დამოუკიდებელი დროებითი ღონისძიება უპირობოდ მიიჩნია.

10 ნოემბერს გამოქვეყნებულ დროებით ღონისძიებაში, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილს დაჟინებით სთხოვა შიმშილობის შეწყვეტა. ამასთან, სასამართლოს გადაწყვეტილებით, საქართველოს მთავრობამ სასამართლოს უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია ექსპრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და ციხის საავადმყოფოში მისთვის გაწეულ სამედიცინო მომსახურებაზე. თუმცა, ამ ღონისძიებას არ დაუვალებია ხელისუფლებისთვის სააკაშვილის გლდანის ციხიდან სამოქალაქო საავადმყოფოში გადაყვანა.

სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ Facebook-ზე დაწერა, რომ მისმა აპარატრმა ახლახან შეიტყო სააკაშვილის თაობაზე განახლებული დროებითი ღონისძიების შესახებ. თუმცა, ხელისუფლებას ამის შესახებ, შესაძლოა, 19 ნოემბერს ან უფრო ადრეც სცოდნობა.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)