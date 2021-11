ЕСПЧ призывает Грузию прислушиваться к экспертной группе омбудсмена по Саакашвили

Народный защитник Грузии Нино Ломджария опубликовала письмо от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в котором Страсбургский суд поручает властям Грузии прислушиваться к советам группы экспертов, созданной под эгидой народного защитника и перевести объявившего голодовку экс-президента Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику.

Обновленная обеспечительная мера, датированная 19 ноября, которая была опубликована в тот день, когда власти предложили Саакашвили перевести его в Горийский военный госпиталь, уточняет, что «а) истец должен немедленно прекратить голодовку и б) правительство должно предоставить ему адекватную медицинскую помощь на основании новых, измененных обстоятельств, с учетом медицинского заключения от 17 ноября 2021 г.»

Согласно документу, суд признал обе независимые обеспечительные меры безусловными.

В опубликованной 10 ноября временной обеспечительной мере Европейский суд по правам человека настоятельно призвал Михаила Саакашвили прекратить голодовку. Кроме того, согласно решению суда, правительство Грузии обязано предоставить суду информацию о состоянии здоровья экс-президента и медицинских услугах, оказанных ему в тюремной больнице. Однако эта мера не предписывала властям перевести Саакашвили из Глданской тюремной больницы в гражданскую клинику.

Народный защитник Нино Ломджария написала в Facebook, что сотрудники ее Аппарата только что узнали о новой, обновленной временной мере ЕСПЧ. Но власти Грузии могли знать об этом 19 ноября или ранее.

