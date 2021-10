ნიკა მელიამ დედაქალაქის მთავრობის ჩრდილოვანი კაბინეტი წარადგინა

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ და დედაქალაქის მერობის კანდიდატმა, ნიკა მელიამ, დღეს საზოგადოებას 30 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში, დედაქალაქის კოალიციური მთავრობის, საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელობის, ასევე თბილისის რაიონების გამგებლობის კანდიდატები წარუდგინა.

ნიკა მელიას მერად არჩევის შემთხვევაში, მერის მოადგილეების პოსტებს შემდეგი კანდიდატები გაინაწილებენ:

მამუკა ხაზარაძე – ლელო საქართველოსთვის;

ზურაბ გირჩი-ჯაფარიძე – გირჩი-მეტი თავისუფლება;

ელენე ხოშტარია – დროა;

ირაკლი აბესაძე – ევროპული საქართველო.

თბილისის მერიის საქალაქო სამსახურებს შემდეგი კანდიდატები უხელმძღვანელებენ:

ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახური – სოსო ჯაფარიძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური – მედეა მეტრეველი – ლელო საქართველოსთვის;

შიდა აუდიტის/ანტიკორუფციული სამსახური – გიორგი ნონიაშვილი -ევროპული საქართველო;

შესყიდვების სამსახური – მამუკა აჩბა – ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა;

მუნიციპალური ინსპექციის სამსახური – დიმიტრი ბიძინაშვილი;

იურიდიული სამსახური – გიგა ლემონჯავა – დროა;

არქიტექტურის სამსახური – ანა ბიბილაშვილი – ლელო საქართველოსთვის;

მერიის ადმინისტრაცია – დავით ლაგვილავა – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

ტრანსპორტის სააგენტო – ვასო ურუშაძე – უპარტიო;

თბილისის განვითარების ფონდი – ნიკა ვაჩეიშვილი;

თბილსერვის ჯგუფი – ბესო გაზდელიანი.

რაც შეეხება თბილისის რაიონების გამგეობებს, მას შემდეგი კანდიდატები ჩაიბარებენ:

გლდანის გამგეობა – თენგო გიორგაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

ნაძალადევის გამგეობა – ლერი დემეტრაშვილი ;

დიდუბის გამგეობა – დავით ნაფეტვარიძე – უპარტიო;

ჩუღურეთის გამგეობა – კახა ჟღენტი – ლელო საქართველოსთვის

ვაკის გამგეობა – საბა ბუაძე – ლელო საქართველოსთვის;

საბურთალოს გამგეობა – ოთარ თავართქილაძე – ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა;

ისნის გამგეობა – ლანა გალდავა – ლელო საქართველოსთვის;

სამგორის გამგეობა – გულიკო ზუმბაძე;

კრწანისის გამგეობა – რომეო ფარულავა;

მთაწმინდის გამგეობა – თამაზ დათუნაშვილი – ლელო საქართველოსთვის.

გაგრძელება იქნება…

