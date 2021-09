კიევიდან მეგის ქარდავას ექსტრადირება განხორციელდა

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის, მეგის ქარდავას ექსტრადირება კიევიდან თბილისში დღეს განხორციელდა.

ქარდავა საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2013 წლის თებერვლიდან სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით იძებნებოდა. ერთ-ერთ საქმეზე, რომელიც პატიმართა წამებას ეხებოდა, ქარდავა სასამართლომ 2014 წელს დამნაშავედ ცნო და დაუსწრებლად ცხრაწლიანი პატიმრობა შეუფარდა.

ქარდავა საქართველოში დაუსწრებლად უკვე გაასამართლეს და თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს კიდევ რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეზე. კერძოდ იგი ფიგურირებს ე.წ. „ციხის ბუნტის“, „ნავთლუღის სპეცოპერაციის“, „კასრების“ და სხვა სისხლის სამართლის საქმეებში, რომლებშიც მას ბრალად წამება, წამების მუქარა, დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, ასევე ძალადობით ჩადენილი სექსუალური ხასიათის ქმედებები ედებოდა.

მეგის ქარდავა 2011 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე იყო. შემდეგ კი, თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. მან საქართველო 2012 წელს, ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დატოვა.

ექსტრადიცია 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებამდე, დაახლოებით, ორი კვირით ადრე განხორციელდა, კიევსა და თბილისს შორის ურთიერთობების დათბობის ფონზე, რასაც წინ უძღოდა გარკვეული შეფერხება ორი ქვეყნის ურთიერთობებში ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში თანამდებობაზე დანიშვის გამო.

