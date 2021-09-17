Кадр из видео ТВ «Имеди», который отражает прибытие Кардава в аэропорту Тбилиси, 17 сентября, 2021 года
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Из Киева в Тбилиси экстрадирован бывший глава Военной полиции

17/09/2021 - 18:20
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Бывший начальник Департамента Военной полиции Министерства обороны Грузии Мегис Кардава сегодня был экстрадирован из Киева в Тбилиси.

Кардава разыскивался властями Грузии с февраля 2013 года по различным уголовным делам. В одном из дел о пытках заключенных Кардава был признан судом виновным в 2014 году и заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

Кардава уже заочно судили в Грузии и вынесли ему вердикт по еще нескольким уголовным делам. В частности, он фигурирует в уголовных делах по т.н. «Тюремному бунту», «Навтлугской спецоперации», делу «бочек» и другим делам, по которым он обвинялся в пытках, угрозах пытками, унижающем достоинство и бесчеловечном обращении, незаконном лишении свободы, а также насильственных действиях сексуального характера.

Мегис Кардава была заместителем начальника регионального главного управления Самегрело —  Земо Сванети МВД Грузии в 2011 году. Затем он возглавлял Департамент военной полиции Министерства обороны. Он покинул Грузию в 2012 году после смены власти в результате выборов.

Экстрадиция произошла примерно за две недели до местных выборов 2 октября на фоне потепления в отношениях между Киевом и Тбилиси, которому предшествовала тупиковая ситуация в отношениях между двумя странами из-за назначения бывшего президента Михаила Саакашвили на должность в Украине.

Продолжение следует…

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17/09/2021 - 18:20
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