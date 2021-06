საქართველო-აშშ-ის მედიაციით, აზერბიჯანმა კონფლიქტის დროს დაკავებული სომხეთის 15 მოქალაქე გაათავისუფლა 

საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობით, აზერბაიჯანულმა მხარემ კონფლიქტის დროს დაკავებული სომხეთის 15 მოქალაქე გაათავისუფლა და სანაცვლოდ ერევანმა ბაქოს მნიშვნელოვანი მასალები გადასცა დანაღმული ტერიტორიების შესახებ. ტყვეები სომხურ მხარეს საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე გადასცეს, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ.

აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შეთანხმების მიღწევაში საქართველოს მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მხარდაჭერას გაუსვა ხაზი. მან ასევე აღნიშნა, რომ პროცესში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა, აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებელმა, ფილიპ რიკერმა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა, შარლ მიშელმა და ეუთოს შვედეთის თავმჯდომარეობამ.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეთანხმებას მხარეებმა „პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის აქტიური ფასილიტაციისა და ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის, ფილიპ რიკერის ჩართულობით“ მიაღწიეს.

„საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიურობით და პროცესებში საქართველოს მნიშვნელოვანი მონაწილეობით, განსაკუთრებული ნაბიჯი გადაიდგა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში უსაფრთხოების გარემოს გასაუმჯობესებლად. აღნიშნული ფაქტი მნიშვნელოვან იმპულსს მისცემს საქართველოს უშუალო მეზობლებს შორის დაძაბულობის შემდგომ შემცირებას“, – ნათქვამია მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის განცხადებაში.

პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ „საქართველო თავის ისტორიულ მედიაციის როლს დაუბრუნდა, [აშშ] და ევროკავშირი დაბრუნდა კავკასიაში, ნდობის აღდგენა გრძელვადიანი მშვიდობისკენ მიმავალი გზაა“.

Proud of the role🇬🇪played in close coordination w/our strategic partner 🇺🇸 & Acting Assistant Sec Reeker to facilitate 🇦🇿's release of 15🇦🇲citizens detained during the conflict. 🇦🇲providing🇦🇿info about mined territories is an important step toward improved security in our region. https://t.co/ncizGfTO90

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) June 12, 2021