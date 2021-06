ფილიპ რიკერი პრემიერ-მინისტრს, პატრიარქსა და გიორგი გახარიას შეხვდა 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებელი ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში, ფილიპ რიკერი, რომელიც 6-13 ივნისს სამხრეთ კავკასიას სტუმრობს, 11 ივნისს თბილისში დაბრუნდა, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას შეხვდა.

ღარიბაშვილმა Twitter-ზე დაწერა, რომ მხარეებმა რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს. მან ხაზი გაუსვა, რომ საქართველო რეგიონში აშშ-ის„სანდო მოკავშირედ“ რჩება.

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-თან შეხვედრაზე, ფილიპ რიკერმა საქართველოში აშშ-ის მიერ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების კუთხით მიმართულ ძალისხმევაზე, მათ შორის, ჯვრის მონასტერის დაცვის პროექტზე ისაუბრა.

AA/S Reeker toured Georgia’s beautiful 6th Century Jvari monastery where the U.S. is funding the Chubinashvili Centre’s efforts to preserve and protect the iconic monastery for future generations as a symbol of U.S.-Georgian friendship and partnership. @HeritageatState #AFCP pic.twitter.com/ajlaEx7hn6

