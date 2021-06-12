Филип Рикер встретился с Ираклием Гарибашвили и Давидом Залкалиани, 11 июня, 2021 г. Фото: Администрация правительства Грузии
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Филип Рикер встретился с премьер-министром, Патриархом и Георгием Гахария

12/06/2021 - 18:43
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Исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, находящийся с визитом на Южном Кавказе с 6 по 13 июня, 11 июня вернулся в Тбилиси, где встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и бывшим премьер-министром Георгием Гахария.

Гарибашвили написал в Twitter, что стороны обсудили вопросы региональной безопасности. Он подчеркнул, что Грузия остается «надежным союзником» США в регионе.

Во время встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II Филип Рикер рассказал об усилиях, предпринимаемых Соединенными Штатами для сохранения культурного наследия в Грузии, в том числе о проекте по охране монастыря Джвари.

Позже Рикер вместе с послом США Келли Дегнан встретился с бывшим премьер-министром Георгием Гахария и членом его новой партии Кахой Кемоклидзе. Как сообщает пресс-служба Гахария, на встрече экс-премьер рассказал о планах своей партии.

Вместе с советником по политическим вопросам Европейского командования США послом Адамом Стерлингом Филип Рикер встретился с главой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Мареком Щигелем, который проинформировал официальных лиц США о безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных территориях.

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12/06/2021 - 18:43
6 1 minute read

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