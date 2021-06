ლიეტუვის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტი დაიწყო

ლიეტუვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსედა 10-12 ივნისის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღეს საქართველოს ეწვია. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და ვიცე-პრემიერი დავით ზალკალიანი, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები დახვდნენ.

პრეზიდენტი ნაუსედა დღესვე ცხინვალის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს ესტუმრა, სადაც მას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი მარეკ შჩიგელი დახვდა და ადგილზე უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება გააცნო.

Today, @EUMMGeorgia_HoM and @EUMMGeorgia Field Office Gori are hosting the 🇱🇹Lithuanian President @GitanasNauseda for a field visit along the Administrative Boundary Line (ABL), in the Khurvaleti area. pic.twitter.com/X9cPX0XdKN — EUMM Georgia (@EUMMGeorgia) June 10, 2021

სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში, პრეზიდენტი ნაუსედა ქართველ კოლეგა სალომე ზურაბიშვილს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარე კახა კუჭავასა და საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ს შეხვდება.

