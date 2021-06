ამერიკელი სენატორების საქართველოში ვიზიტი დაიწყო

აშშ-ის კონგრესის დელეგაცია, სენატორ ჯინ შაჰინის ხემძღვანელობითა და სენატორ რობ პორტმანის მონაწილეობით 2-4 ივნისის ვიზიტის ფარგლებში გუშინ საქართველოს ეწვია.

დღეს დილით სენატორები ცხინვალის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებს – ზემო ნიქოზსა და ერგნეთს ესტუმრნენ, სადაც მათ საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ უმასპინძლა. მისიის ხელმძღვანელმა, მარეკ შჩიგელმა სენატორებს ადგილზე უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარებისა და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ამჟამინდელი ჰუმანიტარული მდგომარეობის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია.

First stop is in Zemo Nikozi village. 🇺🇸 @SenatorShaheen and @senrobportman are briefed on the current security situation in the area, with a focus on ‘borderisation’ activities, such as wire fences, observation posts and surveillance equipment or 'border signs' pic.twitter.com/b1zPvRUY3N

— EUMM Georgia (@EUMMGeorgia) June 3, 2021