Давид Залкалиани встретил Гитанаса Науседа в Тбилисском международном аэропорту, 10 июня, 2021. Фото: МИД Грузии
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Начался визит Президента Литвы в Грузию

10/06/2021 - 19:43
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Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл сегодня Грузию в рамках официального визита, который будет проходить 10-12 июня. В международном аэропорту Тбилиси его встретили министр иностранных дел, вице-премьер Грузии Давид Залкалиани, а также представители Администрации президента.

Президент Науседа сегодня уже посетил село Хурвалети недалеко от оккупационной линии Цхинвалского региона, где его встретил глава МНЕС Марек Щигель и проинформировал его о ситуации в сфере безопасности на местах.

В ходе трехдневного визита президент Науседа встретится со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем Парламента Кахой Кучава и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

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10/06/2021 - 19:43
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