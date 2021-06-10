Начался визит Президента Литвы в Грузию
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл сегодня Грузию в рамках официального визита, который будет проходить 10-12 июня. В международном аэропорту Тбилиси его встретили министр иностранных дел, вице-премьер Грузии Давид Залкалиани, а также представители Администрации президента.
Президент Науседа сегодня уже посетил село Хурвалети недалеко от оккупационной линии Цхинвалского региона, где его встретил глава МНЕС Марек Щигель и проинформировал его о ситуации в сфере безопасности на местах.
В ходе трехдневного визита президент Науседа встретится со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, председателем Парламента Кахой Кучава и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.
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