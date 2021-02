შსს-მ ნარკოტიკის უკანონო შეძენა-შენახვა-გასაღებისა და შემოტანისთვის ირანის მოქალაქე დააკავა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 5 თებერვლის განცხადებით, სამართალდამცველებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვა-გასაღებისა და ქვეყანაში შემოტანის ფაქტზე ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს.

შსს-ს განცხადებით, ბრალდებული საქართველოში დიდი ოდენობით „მეტადონის“ შემოტანას გეგმავდა. კერძოდ, თბილისის გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე, სატვირთო ავტომანქანის ჩხრეკის დროს, დაკავებულის კუთვნილი ტვირთის შემოწმებისას, პოლიციამ 1 171 აბი „მეტადონი“ ამოიღო.

უწყებისვე განმარტებით, დაკავებულისგან, რომელიც თბილისში ცხოვრობდა, სამართალდამცველებმა 195 აბი ნარკოტიკული საშუალება „მეტადონი“ საკონტროლოდაც შეისყიდეს და პროცესი ფარულად გადაიღეს.

საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე და 262-ე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვა-გასაღებასა და საქართველოში უკანონოდ შემოტანას გულისხმობს.

ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, დაკავებულს 8-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება.

