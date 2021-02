МВД задержало гражданина Ирана за незаконное приобретение, хранение, продажу и ввоз наркотиков

По сообщению МВД Грузии от 5 февраля, сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Исламской Республики Иран по факту незаконного приобретения, хранения и продажи и ввоза в страну наркотических средств в крупных размерах.

По данным МВД, правоохранители осуществили контрольную закупку и приобрели у проживающего в Тбилиси задержанного 195 таблеток метадона, во время чего велась скрытая видеозапись.

По заявлению ведомства, обвиняемый также планировал привезти в Грузию большое количество метадона. В частности, при обыске грузовика, принадлежащего обвиняемому, на территории экономической зоны Тбилиси, при проверке груза, принадлежащего обвиняемому, полиция изъяла 1171 таблетку метадона.

Дело расследуется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии, которые касаются незаконного приобретения, хранения и продажи наркотических средств в крупных размерах группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного ввоза в Грузию.

В случае признания виновным задержанному грозит лишение свободы от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.

