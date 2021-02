პატრიოტთა ალიანსის ყოფილი წევრი პარლამენტის ვიცე-სპიკერად აირჩიეს

პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსის სიით შესული დეპუტატი ავთანდილ ენუქიძე 2 თებერვალს 82 ხმით არცერთის წინააღმდეგ ოპოზიციის კვოტით პარლამენტის ვიცე-სპიკერად აირჩიეს.

ენუქიძის არჩევამდე, 28 იანვარს, პარლამენტმა რეგლამენტში ცვლილებები მიიღო, რომლებიც ფრაქციის გარეშე მყოფ დეპუტატებს ვიცე-სპიკერისა და კომიტეტების თავმჯდომარეების მოადგილეების წარდგენის საშუალებას აძლევს.

ცვლილებების გარეშე, პატრიოტთა ალიანსის 4 ყოფილ წევრს, რომელთაც პარლამენტში შესვლის შემდეგ ახალი პარტია – ევროპელი სოციალისტები დააფუძნეს, ამგვარი შესაძლებლობა არ ჰქონდათ.

ენუქიძე პარლამენტში პირველი ოპოზიციონერი დეპუტატია, რომელმაც ვიცე-სპიკერის თანამდებობა დაიკავა. 15 კომიტეტში კვლავ ვაკანტურია ოპოზიციის კვოტით გათვალისიწინებული თავმჯდომარეების მოადგილეების პოსტები.

