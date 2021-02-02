Источник: Парламент Грузии
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Бывший член Альянса патриотов избран вице-спикером Парламента

02/02/2021 - 18:30
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Депутат Парламента Автандил Энукидзе, который вошел в Парламент по списку Альянса патриотов, 2 февраля по квоте оппозиции был избран вице-спикером парламента 82 голосами против ни одного.

До избрания Енукидзе, 28 января, Парламент принял поправки к Регламенту, которые позволяют депутатам без фракции выдвигать вице-спикера и заместителей председателей комитетов.

Без принятия изменений четыре бывших члена Альянса патриотов, которые создали новую партию Европейские социалисты после прохождения в Парламент, не имели такой возможности.

Энукидзе – первый депутат от оппозиции, занявший должность вице-спикера. Посты заместителей председателей, предусмотренные по квоте оппозиции, остаются вакантными в 15 комитетах.

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02/02/2021 - 18:30
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