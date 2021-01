ასლან ბჟანიამ კულტურისა და მეცნიერების საკითხებში მრჩეველი დანიშნა

ოკუპირებული აფხაზეთის ლიდერმა, ასლან ბჟანიამ 20 იანვარს კულტურისა და მეცნიერების საკითხებში თავის მრჩევლად მხატვარი ნუგზარ ლოგუა დანიშნა.

ლოგუა, რომელმაც თბილისის სამხატვრო აკადემია 1988 წელს დაამთავრა, მანამდე, ორჯერ – 2005-2007 და 2010-2011 წლებში ოკუპირებული რეგიონის „კულტურის მინისტრი“ იყო.

2004 წლიდან ლოგუა აფხაზური პოლიტიკური მოძრაობის – „აიტაირას“ პოლიტიკური საბჭოს წევრია, რომელიც მოქმედმა „პრემიერ-მინისტრმა“ ალექსანდრე ანქვაბმა დააფუძნა.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)