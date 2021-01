Аслан Бжания назначил советника по культуре и науке

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания 20 января назначил художника Нугзара Логуа своим советником по культуре и науке.

Логуа, который окончил Тбилисскую академию художеств в 1988 году, ранее дважды занимал пост «министра культуры» оккупированного региона: в 2005-2007 и 2010-2011 годах.

Логуа является членом политического совета абхазского политического движения «Айтайра» с 2004 года, которое основал действующий «премьер-министр» Александр Анкваб.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)