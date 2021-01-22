Нугзар Логуа, фото: Apsnypress.info
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Аслан Бжания назначил советника по культуре и науке

22/01/2021 - 17:29
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Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания 20 января назначил художника Нугзара Логуа своим советником по культуре и науке.

Логуа, который окончил Тбилисскую академию художеств в 1988 году, ранее дважды занимал пост «министра культуры» оккупированного региона: в 2005-2007 и 2010-2011 годах.

Логуа является членом политического совета абхазского политического движения «Айтайра» с 2004 года, которое основал действующий «премьер-министр» Александр Анкваб.

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22/01/2021 - 17:29
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