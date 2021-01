სტრასბურგის სასამართლომ 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო  

ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა სასამართლომ 21 იანვარს განაცხადა, რომ რუსეთი პასუხისმგებელია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ექვსი მუხლის დარღვევაზე, ასევე პროცედურული თვალსაზრისით მე-2 მუხლის დარღვევაზე, რაც იმას გულისხმობს, რომ მან ვერ უზრუნველყო ეფექტიანი გამოძიება 2008 წლის ომის შემდეგ სიცოცხლის უფლების სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე.

გადაწყვეტილებაში, რომელიც სტრასბურგის სასამართლომ 2008 წლის ომთან დაკავშირებით საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ აღძრულ სახელმწიფოთაშორის დავაზე მიიღო, ნათქვამია, რომ 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ განვითარებული მოვლენები, რომლითაც რუსეთ-საქართველოს ომის აქტიური ფაზა დასრულდა, რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებლობის ქვეშაა.

სასამართლომ აღნიშნა, რომ 2008 წლის 12 აგვისტოს შემდეგ, „რუსეთის შთამბეჭდავმა ყოფნამ და სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ხელისუფლებების დამოკიდებულებამ რუსეთის ფედერაციაზე მიანიშნა, რომ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთზე „ეფექტიანი კონტროლი“ გრძელდებოდა“.

ამას გარდა, სტრასბურგის სასამართლომ აღნიშნა, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოდან 12 აგვისტომდე პერიოდში, როდესაც რუსულმა ძალებმა ოფიციალურად დატოვეს კონფლიქტის ზონა, რუსეთი „ეფექტიან კონტროლს“ ახორციელებდა „ბუფერულ ზონაზე“.

თუმცა, სასამართლომ აღნიშნა, რომ 2008 წლის 8-დან 12 აგვისტომდე, საომარი მოქმედებების აქტიური ფაზის დროს განვითარებული მოვლენები არ ექცეოდა რუსეთის პასუხისმგებლობის ქვეშ და საქართველოს განაცხადის ეს ნაწილი დაუშვებლად ცნო, ვინაიდან არცერთი მხარე არ ახორციელებდა ეფექტიან კონტროლს კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე.

სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა:

16 ხმით ერთის წინააღმდეგ, რომ ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციულ პრაქტიკას, რომლითაც დაირღვა კონვენციის მე-2, მე-3 და მე-8 მუხლები, კერძოდ სიცოცხლის, წამების აკრძალვის, და პირადი და ოჯახუსი დაცულობის უფლებები, ასევე კონვენციის პირველი ოქმის პირველი მუხლი, რომელიც საკუთრების დაცვას ითვალისწინებს;

ერთხმად, რომ კონვენციის პირველი მუხლის მიზნებისთვის, რუსეთი პასუხისმგებელია სამხრეთ ოსეთის ძალების მიერ ცხინვალში 2008 წლის 10-დან 27 აგვისტომდე პერიოდში საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავებაზე; ამას გარდა, ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციულ პრაქტიკას, რომლითაც დაირღვა მე-3 მუხლი, რომელიც წამების აკრძალვას ითვალისწინებს. საქმე ეხება 160 ქართველი სამოქალაქო პირის დაკავებას და მათ მიმართ განხორციელებულ არაჰუმანურ და დამამცირებელ მოპყრობას;

ერთხმად, რომ ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციულ პრაქტიკას, რომლითაც დაირღვა მე-5 მუხლი, რომელიც თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებას გულისხმობს; საქმე ეხება 2008 წლის აგვისტოს საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების თვითნებურ დაკავებას;

ერთხმად, რომ ქართველი სამხედრო ტყვეები, რომლებიც სამხრეთ ოსეთის ძალებმა ცხინვალში 2008 წლის 8-დან 17 აგვისტომდე პერიოდში დააკავეს რუსეთის იურისდიქციის ქვეშ ექცევიან პირველ მუხლთან მიმართებით; და 16 ხმით ერთის წინააღმდეგ, რომ ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციულ პრაქტიკას, რომლითაც დაირღვა მე-3 მუხლი (წამების აკრძალვა); საქმე ეხება ქართველი ტყვეების წამების შემთხვევებს.

16 ხმით ერთის წინააღმდეგ, რომ რუსეთი პასუხისმგებელია იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეების არ აქვთ უფლება, რომ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში დაბრუნდნენ; 16 ხმით ერთის წინააღმდეგ, რომ ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციულ პრაქტიკას, რომლითაც დაირღვა კონვენციის მე-4 ოქმის მე-2 მუხლი, რომელიც გადაადგილების თავისუფლებას გულისხმობს;

ერთხმად, რომ რუსეთს დაკისრებული ჰქონდა პროცედურული ვალდებულება მე-2 მუხლით, რომ „სათანადაო და ეფექტური გამოძიება“ ეწარმოებინა არა მხოლოდ იმ მოვლენებზე, რასაც საომარი მოქმედებების დასრულების შემდეგ ჰქონდა ადგილი (12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ), არამედ იმ მოვლენებზეც, რომელთაც საომარი მოქმედებების აქტიური ფაზის (8-დან 12 აგვისტომდე) დროს ჰქონდა ადგილი;

16 ხმით ერთის წინააღმდეგ, რომ დაირღვა მე-2 მუხლი პროცედურული კუთხით, რაც გულისხმობს მუხლის არსებითი ნაწილის სავარაუდო დარღვევაზე ეფექტური გამოძიების წარმოების ვალდებულებას;

16 ხმით ერთის წინააღმდეგ, რომ რუსეთმა ვერ შეასრულა 38-ე მუხლით აღებული ვალდებულებები, რაც საქმის შესწავლას გულისხმობს;

ერთხმად, რომ საკითხი 41-ე მუხლთან დაკავშირებით, რომელიც სამართლიან დაკმაყოფილებას ითვალისწინებს, „არ იყო მზად გადაწყვეტილებისთვის და ამიტომ სრულად გადაიდება“.

ამბის წინაისტორია

საქართველომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს განაცხადებით რუსეთთან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე ერთი დღით ადრე, 2008 წლის 11 აგვისტოს მიმართა, ხოლო სრული განაცხადი თანდართული მასალებითა და 700-მდე მტკიცებულებებით 2009 წლის 6 თებერვალს წარუდგინა.

საქართველო რუსეთს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რვა მუხლის დარღვევაში ადანაშაულებდა, რომლებიც ეხება: სიცოცხლის უფლებას; წამების და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვას; თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებას; პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლებას; ეფექტური სამართლებრივი დაცვის უფლებას; საკუთრების დაცვის უფლებას; განათლების უფლებას და გადაადგილების თავისუფლებას.

რუსეთი ყველა ამ ბრალდებას დაუსაბუთებლად მიიჩნევდა, რომელთაც, მისი თქმით, საქმის არსებითი განხილვისთვის საჭირო მტკიცებულებები არ ახლდა. რუსეთი აცხადებდა, რომ თავდასხმები მის სამხედრო ძალებს არ დაუწყიათ და რომ მისი შეიარაღებული ძალები სამხრეთ ოსეთის მშვიდობიან მოსახლეობას საქართველოს თავდასხმისგან იცავდნენ. ევროპის სასამართლომ საქართველოს მიერ წარდგენილი საჩივარი დასაშვებად 2011 წლის დეკემბერში ცნო და ის განსახილველად 17 მოსამართლისგან შემდგარ დიდ პალატას გადასცა.

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე სულ 33 მოწმეს მოუსმინა, რომელთაგანაც 16 საქართველოს მთავრობის, 11 რუსეთის ფედერაციის მთავრობის, ხოლო ექვსი მოწმე უშუალოდ სასამართლოს მიერ იყო გამოძახებული.

სასამართლოს დიდმა პალატამ 2018 წლის მაისში საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ, ბოლო ზეპირი მოსმენა გამართა.

საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოში კიდევ ერთი სახელმწიფოთაშორისი საჩივარი ჰქონდა წარდგენილი. ეს საქმე საქართველომ 2014 წელს მოიგო, როდესაც ევროპის სასამართლომ დაადგინა, რომ 2006 წლის შემოდგომაზე საქართველოს მოქალაქეების დაპატიმრება, დაკავება და რუსეთიდან კოლექტიური გაძევება ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევა იყო.

მესამე სარჩელი რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოში სასამართლომ 2018 წელს შეიტანა და ის ცხინვალში საქართველოს მოქალაქის არჩულ ტატუნაშვილის გარდაცვალებას ეხება.

