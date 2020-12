აფხაზეთის „პრეზიდენტი“ რუსეთთან „გარკვეული კავშირის“ შესახებ

ოკუპირებული აფხაზეთის „პრეზიდენტმა, ასლან ბჟანიამ რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან 12 ნოემბერის შეხვედრის დეტალები გაიხსენა და აღნიშნა, რომ პუტინის თქმით, მოსკოვს სჭირდება „სპეციალური ურთიერთობები ბელარუსთან, აფხაზებთან. ჩვენ გვჭირდება სპეციალური ურთიერთობები იმ ხალხთან, ვინც მიიჩნევს, რომ მათთან ახლოს ვართ“.

„პოსტსაბჭოთა სივრცის სახელმწიფოების ჯგუფი, თუ ეს მათი ხალხების ინტერესებში იქნება, შექმნის გარკვეულ კავშირს და თუ ჩვენი ხალხი ამის წინააღმდეგი არ იქნება, ჩვენც ვიფიქრებთ ამაზე. როგორც ჩანს, ყველაფერი აქეთკენ მიდის და პროცესების სწორედ განვითარების შემთხვევაში ამაში რაიმე რისკს ვერ ვხედავ“, – განაცხადა აფხაზეთის „პრეზიდენტმა“ საზოგადოებრივი პალატის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე.

ბჟანიამ ასევე აღნიშნა, რომ მთიანი ყარაბაღის გარშემო განვითარებულმა მოვლენებმა რუსეთის ფედერაციასთან „თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთო ტერიტორიის“ შექმნის აუცილებლობა აჩვენა და დასძინა, რომ ოკუპირებული რეგიონის სამხედრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მთავარ მიზნად რჩება, რადგანაც „მსოფლიო უფრო ჰუმანური არ გამხდარა“.

ბჟანიამ რეგიონის სამხედრო ნაწილებში არსებული ვითარება გააკრიტიკა და განაცადა: „არც კი ვიცი როგორ გამოვხატო, რაც იქ ვნახე. ამ კუთხით უამრავი სამუშაოა შესასრულებელი. ეს მთავრობის საქმიანიანობის ყველაზე რთული სფეროა“, – დასძინა მან.

