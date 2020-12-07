Аслан Бжания. Фото: кадр из видео Абхазского телевидения
Новости

«Президент» Абхазии об «неких связях» с Россией

07/12/2020 - 14:16
19 1 minute read

Президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания, говоря о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 12 ноября, вспомнил подробности этой встречи и заявил, что по словам Путина сказал, что Москве нужны «особые отношения с Белоруссией, нам нужны особые отношения с абхазами, нам нужны особые отношения с теми, кто считает нас близкими».

«Группа государств на постсоветском пространстве, если это будет соответствовать интересам их народов, будет организовывать некий союз. И мы, если наше население не будет возражать, будем думать над этим. Похоже, что к этому все идет, и я не вижу в этом рисков, если правильно к процессам подойти», — сказал «президент» Абхазии на встрече с представителями Общественной палаты.

Бжания также отметил, что развитие событий вокруг Нагорного Карабаха продемонстрировало необходимость создания «единой территории оборонной безопасности» с Российской Федерацией, добавив, что обеспечение военной безопасности оккупированного региона остается главной целью, поскольку мир не стал более гуманным.

Бжания подверг критике ситуацию в воинских частях региона и заявил: «И я даже не знаю, какими словами выразить то, что я там увидел. В этом плане предстоит огромная работа. Это самое сложное направление деятельности государства».

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07/12/2020 - 14:16
19 1 minute read

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