შსს-მ 2.3 კგ ნარკოტიკის დამზადება-შეძენა-შენახვისა და რეალიზაციისთვის ყაზახეთის მოქალაქე დააკავა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 12 ნოემბრის განცხადებით, სამართალდამცველებმა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო დამზადება-შეძენა-შენახვისა და რეალიზაციის საქმეზე თბილისში ყაზახეთის მოქალაქე დააკავეს.

უწყების ცნობით, დაკავებული ნარკორეალიზატორთა ჯგუფის წევრი იყო და ნარკოტიკული საშუალება „მეფედრონის“ დამზადებისა და ინტერნეტით რეალიზაციის საქმეში იყო ჩართული.

შსს-ს განმარტებით, სამართალდამცველებმა მისგან საკონტროლოდ „მეფედრონი“ რამდენჯერმე შეისყიდეს და მტკიცებულების სახით აუდიო-ვიდეო ჩანაწერიც გააკეთეს. ამასთან, პოლიციელებმა ფარულად „მეფედრონის“ დამზადების პროცესიც გადაიღეს.

პოლიციამ დაკავებული დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას 2.3 კგ ნარკოტიკული საშუალება „მეფედრონი“, ასევე მისი დამზადებისთვის საჭირო „ქიმიური ნივთიერებები, პრეკურსორები და შესაბამისი ლაბორატორიული ინვენტარი“ ამოიღეს. შსს-ს განცხადებით, შავ ბაზარზე ამოღებული ნარკოტიკული ნივთიერების ღირებულება 1.2 მლნ ლარია.

საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე (I და IV ნაწილები) და 266-ე (I ნაწილი) მუხლებით მიმდინარებს, რაც ნარკოტიკული საშუალების შეძენა-შენახვა-წარმოება-გასაღებასა და მისი წარმოებისათვის ფარული ლაბორატორიის მოწყობა-შენახვას გულისხმობს და სასჯელის სახით 6-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს.

