МВД Грузии задержало гражданинre Казахстана за изготовление, приобретение, хранение и продажу 2,3 кг наркотиков

По сообщению МВД Грузии от 12 ноября, правоохранители задержали в Тбилиси гражданинre Республики Казахстан по делу о незаконном изготовлении, приобретении, хранении и продаже наркотиков.

По данным агентства, задержанная была членом группы наркодилеров и участвовала в производстве и продаже препарата «Мефедрон» через Интернет.

По заявлению МВД, правоохранители несколько раз совершали «контрольные» покупки «Мефедрона» у нее и в качестве доказательства сделали аудио-видео запись. Кроме того, полиция тайно снимала процесс изготовления «Мефедрона».

При обыске временного жилища задержанной полиция изъяла 2,3 кг наркотического средства «Мефедрон», а также «химические вещества, прекурсоры и соответствующее лабораторное оборудование», необходимые для его производства. По данным МВД, суммарная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет 1,2 миллиона лари.

Дело расследуется по статьям 260 (части I и IV) и 266 (часть I) Уголовного кодекса Грузии, которые касаются незаконного приобретения-хранения-производства-продажи наркотиков, а также организации секретной лаборатории для их производства и предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 11 лет.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)