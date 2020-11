პოლიციამ საპროტესტო აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენა, 19 პირი დააკავა 

პოლიციამ გუშინ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) შენობის წინ არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ მიმდინარე აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენა. აქცია, სადაც ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს „გაყალბების“ გამო უნდობლობა კიდევ ერთხელ გამოუცხადეს, პირველად პარლამენტის შენობის წინ შეიკრიბა. შემდეგ, მომიტინგეების ნაწილი ცესკოს თავმჯდომარის, თამარ ჟვანიას გადადგომის, ხელახალი არჩევნების დანიშვნისა და „პოლიტპატიმრების“ გათავისუფლების მოთხოვნით, საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობისკენ დაიძრა. ხმების არასათანადოდ დათვლაზე პასუხისმგებლობას ოპოზიცია სწორედ თამარ ჟვანიას აკისრებს.

ცესკოსთან სიტუაცია დაახლოებით 21:45 საათისთვის დაიძაბა, როდესაც პოლიციამ მომიტინგეების იმ მცირე ჯგუფის წინააღმდეგ, რომელიც ცესკოს შენობას მიუახლოვდა, წყლის ჭავლი გაფრთხილების გარეშე გამოიყენა. ამ დროს, მომიტინგეების დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ პარლამენტის ტერიტორიიდან ცესკოს შენობისკენ მიემართებოდა.

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ წყლის ჭავლის გამოყენება გამართლებული იყო, რათა მომიტინგეების მიერ ცესკოს შენობის „შტურმით აღება“ აღეკვეთათ. მედიით გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ მომიტინგეების მცირე ჯგუფი ცესკოს პერიმეტრზე არსებულ ლითონის ჯებირს ეჯაჯგურება. ჯებირის მეორე მხარეს სპეცრაზმია მობილიზებული.

როდესაც მომიტინგეების დიდი ნაწილი, მათ შორის, ოპოზიციის ლიდერები, ადგილზე წყლის ჭავლის პირველად გამოყენებიდან დაახლოებით ნახევარ საათში მივიდნენ, სიტუაცია უკვე განმუხტული იყო. ვითარება 9 ნოემბრის 01:05 საათზე კვლავ მას შემდეგ დაიძაბა, რაც სპეცრაზმსა და მომიტინგეებს შორის მომხდარი მცირე შეხლა-შემოხლის შემდეგ, პოლიციამ ამჯერად უკვე წინასწარი გაფრთხილების შემდეგ, დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში წყლის ჭავლი კიდევ ერთხელ გამოიყენა.

ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა, ირაკლი კობახიძემ „ცესკოსთან მიმდინარე შტურმში“ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერი, ნიკა მელია დაადანაშაულა და მას „კრიმინალი“ უწოდა.

„ვაფრთხილებთ მათ, რომ თითოეული მათგანი კანონის მთელი სიმკაცრით აგებს პასუხს. პოლარიზაციასა და აგრესიას იწვევს არა კრიმინალების ყოფნა ციხეში, არამედ მათი ყოფნა პოლიტიკაში. საქართველოში ძალიან მალე დადგება დრო, როცა პოლიტიკაში იქნებიან პოლიტიკოსები, ხოლო კრიმინალები კანონის სრული დაცვით იქნებიან ციხეში“, – აღნიშნა კობახიძემ.

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს დილით განაცხადა, რომ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნებისადმი დაუმორჩილებლობის ფაქტზე, უწყებამ ჯამში 19 პირი დააკავა. სამინისტროს ინფორმაციით, ცესკოსთან მიმდინარე საპროტესტო აქციის დროს, 27-მდეპირი დაშავდა, მათგან 14-მდე სამართალდამცველი, მედიის 3 წარმომადგენელი და 10-მდე მოქალაქე. რამდენიმე მედიასაშუალება ასევე იტყობინება, რომ მათ აპარატურა დაზიანდა.

ზოგიერთმა ჟურნალისტმა აღნიშნა, რომ წყლის ჭავლის გარდა აქციაზე პოლიციამ ცრემლსადენი აირიც გამოიყენა, რადგანაც მათ თავი შეუძლოდ იგრძნეს და თავბრუსხვევაც აღენიშნებოდათ. შსს-მ ცრემლსადენი აირის გამოყენება არ დაადასტურა. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ ცესკოს შენობასთან აკუსტიკური მოწყობილობაც (LRAD) იყო განთავსებული, რომლის ზემოქმედებაც მსგავს სიმპტომებთან ასოცირდება. თუმცა, მათი გამოყენება არც პოლიციამ დაადასტურა და ამის გადამოწმება ვერც დამოუკიდებლად მოხერხდა. დღევანდელ ბრიფინგზე შს მინისტრის მოადგილემ, კახა საბანაძემ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ ცრემლსადენი აირის გამოყენება კიდევ ერთხელ „კატეგორიულად“ უარყო და განმარტა, რომ, შესაძლოა, სამართალდამცველებმა ე.წ. „წიწაკის სპრეი“ გამოიყენეს.

სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ წყლის ჭავლის გამოყენება მაშინვე დაგმეს.

ლომჯარიამ განაცხადა, რომ აქციის მონაწილეების ხმამაღალი ფორმით გაფრთხილების გარეშე ძალის გამოყენება „ეწინააღმდეგება კანონმდებლობის მოთხოვნას“.

„საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველომ“, „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ“ და „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ წყლის ჭავლის გამოყენებას „გაუმართლებელი“ უწოდეს და აღნიშნეს, რომ პოლიციამ უხეშად დაარღვია შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება.

„იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლებამ ადეკვატურად უპასუხოს საზოგადოებაში არსებულ კითხვებს და შექმნას პოლიტიკური დიალოგის მექანიზმი, საქართველოს მოქალაქეებს უწევთ პოლიციის პირისპირ დგომა, სიტუაცია კი უფრო და უფრო რთულად სამართავი ხდება“, – აღნიშნა „საია“-მ.

Authorities should try to deescalate situation. Police force isn't an adequate response to legitimate grievances in #Georgia. Protest remains peaceful & despite warning to disperse, police has no cause for violent intervention into freedom of assembly at this stage. #GVote20 https://t.co/0cMpqkjHZJ

— Giorgi Gogia (@Giorgi_Gogia) November 8, 2020