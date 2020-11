„სამართლიანმა არჩევნებმა“ ხმების პარალელური დათვლის შედეგები წარმოადგინა

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო“ (ISFED) საზოგადოებამ 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული ნაწილის ხმების პარალელური დათვლის (PVT) შედეგები წარმოადგინა. ორგანიზაცია არჩევნებს საქართველოს მასშტაბით 1 000 დამკვირვებლით აკვირდებოდა.

„სამართლიანი არჩევნების მონაცემებით, არჩევნებზე აქტივობა 56.7/+ – 0.6% იყო (ცესკო – 56.11%).

ქვემო პარალელური დათვლის შედეგებია მოცემული, რომლებიც ცესკოს მიერ დათვლილი 3 409 უბნის მონაცემებს (3 847 უბნიდან; 88.61%) მნიშვნელოვნად ემთხვევა:

ქართული ოცნება – 45.8%/+-0.7% (ცესკო – 48.14%);

ენმ-ძალა ერთობაშია – 26.4%/+-0.6% (ცესკო – 26.78%);

ევროპული საქართველო – 3.7%/+-0.2% (ცესკო – 3.79%);

ლელო საქართველოსთვის – 3.1%/+-0.2% (ცესკო – 3.22%);

პატრიოტთა ალიანსი – 3.1%/+-0.1% (ცესკო – 3.1%);

სტრატეგია აღმაშენებელი – 3%/+-0.1% (ცესკო – 3.15%);

გირჩი – 2.8%/+-0.2% (ცესკო – 3.00%);

მოქალაქეები – 1.3%/+-0.1% (ცესკო – 1.36%);

ლეიბორისტული პარტია – 1%/+-0.1% (ცესკო – 1%);

ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა – 0.9%/+-0.1% (ცესკო – 0.85%).

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)