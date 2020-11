საქსტატი: ოქტომბერში წლიური ინფლაცია 3.8% იყო 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 3 ნოემბერს გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, ოქტომბერში წლიური ინფლაცია 3.8% იყო, წინა თვესთან შედარებით კი, ფასები 0.8%-ით გაიზარდა.

საქსტატის ცნობით, წლიური ინფლაციის ჩამოყალიბებაზე გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებში: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები 5.5%-ით გაიზარდა; ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში ფასები 9%-ითაა მომატებული; ტრანსპორტი – 6%-იანი ზრდა; თამბაქო და ალკოჰოლური სასმელები – 9%-იანი ზრდა. კერძოდ, ფასები გაიზარდა როგორც თამბაქოს ნაწარმზე (13.5%), ასევე ალკოჰოლურ სასმელებზე (5.1%).

ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებელზე ძირითადი გავლენა კი – შემდეგ ჯგუფებში ფასების ცვლილებამ განაპირობა: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები (0.9%-იანი ზრდა); ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი (5.4%-იანი ზრდა); ჯანდაცვა (1.2%-იანი ზრდა) და ტრანსპორტი (0.8%-იანი ზრდა).

