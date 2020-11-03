Служба статистики: Годовая инфляция в Грузии в октябре составила 3,8%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 ноября, годовая инфляция в октябре составила 3,8%, а цены выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: цены в группе продовольствия и безалкогольных напитков выросли на 5,5%; цены в группе здравоохранения выросли на 9%; транспорт — рост на 6%; табак и спиртные напитки – рост на 9%. В частности, подорожали как табачные изделия (13,5%), так и алкогольные напитки (5,1%).

Основное влияние на ежемесячный уровень инфляции оказало изменение цен в следующих группах: продовольствие и безалкогольные напитки (рост на 0,9%); одежда и обувь (рост на 5,4%); здравоохранение (рост на 1,2%) и транспорт (рост на 0,8%).

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