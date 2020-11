მერების არჩევნებში 4 მუნიციპალიტეტს ოცნება იგებს, ერთგან მეორე ტური იქნება

ცესკოს პირველადი მონაცემებით, 31 ოქტომბერს, საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად, ხუთ მუნიციპალიტეტში ჩატარებული მერების რიგგარეშე არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატები ხუთს პირველივე ტურში იგებენ, ერთში კი – მეორე ტური გაიმართება.

ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

იოსები ხახანაშვილი – ქართული ოცნება – 45.7%;

გრიგოლ შუშანია – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 30.62%;

ანდრო ლოსაბერიძე – სტრატეგია აღმაშენებელი – 8%;

ამირან ძოწენიძე – ევროპული საქართველო – 6.63%;

გაგა გოგრიჭიანი – თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა, გიორგი წულაია) – 3.05%;

ირაკლი კიკვაძე – ლეიბორისტული პარტია – 2.3%;

ირმა პეტრიაშვილი – სოციალური სამართლიანობისთვის – 1.86%.

კახაბერ ჩახუნაშვილი – დავით ჭიჭინაძე-ტრიბუნა ქდმ – 1.85;

კასპის მუნიციპალიტეტი

ვახტანგ მაისურაძე – ქართული ოცნება – 55.47%;

ნუგზარ ნონიაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 32.23%;

ილია კიტრიაშვილი – დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი – 5.82%;

გიორგი ხელაშვილი – ევროპული საქართველო – 3.48%;

ოთარ ქოსაშვილი – ლეიბორისტული პარტია – 3%.

ონის მუნიციპალიტეტი

დავით ჩიკვაიძე – ქართული ოცნება 56.66%;

თამაზ მეტრეველი – დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი – 20.23%;

ნოდარი ბურდილაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 16.66%,

ჯონი გობეჯიშვილი – ევროპული საქართველო – 6.45%.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

კობა ლურსმანაშვილი – ქართული ოცნება – 55.75%;

თორნიკე ავალიშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 28.49%;

მიხეილ ჭიპაშვილი – ლელო-მამუკა ხაზარაძე – 6.09%;

ბესიკი ყრუაშვილი – ევროპული საქართველო – 4.95%;

თეიმურაზ ფცქიალაძე – დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი – 4.72%.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

ლაშა გოგიაშვილი – ქართული ოცნება – 50.42%;

როლანდი მესხი – ევროპული საქართველო – 23.9%;

ვალერი ბოჭორიშვილი – ნაციონალური მოძრაობა – 21.5%;

ნიკა მემანიშვილი – ლელო-მამუკა ხაზარაძე – 4.19%.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)