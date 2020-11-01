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На выборах мэров в 4 муниципалитетах побеждает мечта, в одном муниципалитете пройдет второй тур
По предварительным данным ЦИК Грузии, на прошедших 31 октября параллельно с парламентскими выборами внеочередных выборах мэров кандидаты Грузинской мечты побеждают в первом же туре в четырех муниципалитетах, а в одном муниципалитете пройдет второй тур.
Кутаисский муниципалитет
- Иосеб Хаханашвили — Грузинская мечта — 45,7%;
- Григол Шушания — Единое национальное движение — 30,62%;
- Андро Лосаберидзе – Стратегия Агмашенебели — 8%;
- Амиран Дзоценидзе — Европейская Грузия — 6,63%;
- Гага Гогричиани — Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия) — 3,05%;
- Ираклий Киквадзе — Лейбористская партия — 2,3%;
- Ирма Петриашвили — За социальную справедливость — 1,86%
- Кахабер Чахунашвили — Давид Чичинадзе-Трибуна ХДД — 1,85%.
Каспский муниципалитет
- Вахтанг Маисурадзе — Грузинская мечта — 55,47%;
- Нугзар Нониашвили — Единое национальное движение — 32,23%;
- Илиа Китриашвили — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — 5,82%;
- Георгий Хелашвили — Европейская Грузия — 3,48%;
- Отар Косашвили — Лейбористская партия — 3%.
Онский муниципалитет
- Давид Чикваидзе — Грузинская мечта — 56,66%;
- Тамаз Метревели — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — 20,23%;
- Нодари Бурдиладзе — Единое национальное движение — 16,66%;
- Джони Гобеджишвили — Европейская Грузия — 6,45%.
Харагаульский муниципалитет
- Коба Лурсманашвили — Грузинская мечта — 55,75%;
- Торнике Авалишвили — Единое национальное движение — 28,49%;
- Михаил Чипашвили – Лело — Мамука Хазарадзе — 6,09%;
- Бесики Круашвили — Европейская Грузия — 4,95%;
- Теймураз Пцкиладзе — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — 4,72%.
Терджольский муниципалитет
- Лаша Гогиашвили — Грузинская мечта — 50,42%;
- Роланд Месхи — Европейская Грузия — 23,9%;
- Валерий Бочоришвили — Национальное движение — 21,5%;
- Ника Меманишвили – Лело — Мамука Хазарадзе — 4,19%.
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