Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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На выборах мэров в 4 муниципалитетах побеждает мечта, в одном муниципалитете пройдет второй тур

01/11/2020 - 22:46
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По предварительным данным ЦИК Грузии, на прошедших 31 октября параллельно с парламентскими выборами внеочередных выборах мэров кандидаты Грузинской мечты побеждают в первом же туре в четырех муниципалитетах, а в одном муниципалитете пройдет второй тур.

Кутаисский муниципалитет

  • Иосеб Хаханашвили — Грузинская мечта — 45,7%;
  • Григол Шушания — Единое национальное движение — 30,62%;
  • Андро Лосаберидзе – Стратегия Агмашенебели — 8%;
  • Амиран Дзоценидзе — Европейская Грузия — 6,63%;
  • Гага Гогричиани — Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия) — 3,05%;
  • Ираклий Киквадзе — Лейбористская партия — 2,3%;
  • Ирма Петриашвили — За социальную справедливость — 1,86%
  • Кахабер Чахунашвили — Давид Чичинадзе-Трибуна ХДД — 1,85%.

Каспский муниципалитет

  • Вахтанг Маисурадзе — Грузинская мечта — 55,47%;
  • Нугзар Нониашвили — Единое национальное движение — 32,23%;
  • Илиа Китриашвили — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — 5,82%;
  • Георгий Хелашвили — Европейская Грузия — 3,48%;
  • Отар Косашвили — Лейбористская партия — 3%.

Онский муниципалитет

  • Давид Чикваидзе — Грузинская мечта — 56,66%;
  • Тамаз Метревели — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — 20,23%;
  • Нодари Бурдиладзе — Единое национальное движение — 16,66%;
  • Джони Гобеджишвили — Европейская Грузия — 6,45%.

Харагаульский муниципалитет

  • Коба Лурсманашвили — Грузинская мечта — 55,75%;
  • Торнике Авалишвили — Единое национальное движение — 28,49%;
  • Михаил Чипашвили – Лело — Мамука Хазарадзе — 6,09%;
  • Бесики Круашвили — Европейская Грузия — 4,95%;
  • Теймураз Пцкиладзе — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — 4,72%.

Терджольский муниципалитет

  • Лаша Гогиашвили — Грузинская мечта — 50,42%;
  • Роланд Месхи — Европейская Грузия — 23,9%;
  • Валерий Бочоришвили — Национальное движение — 21,5%;
  • Ника Меманишвили – Лело — Мамука Хазарадзе — 4,19%.

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01/11/2020 - 22:46
5 1 minute read

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