На выборах мэров в 4 муниципалитетах побеждает мечта, в одном муниципалитете пройдет второй тур

По предварительным данным ЦИК Грузии, на прошедших 31 октября параллельно с парламентскими выборами внеочередных выборах мэров кандидаты Грузинской мечты побеждают в первом же туре в четырех муниципалитетах, а в одном муниципалитете пройдет второй тур.

Кутаисский муниципалитет

Иосеб Хаханашвили — Грузинская мечта — 45,7%;

Григол Шушания — Единое национальное движение — 30,62%;

Андро Лосаберидзе – Стратегия Агмашенебели — 8%;

Амиран Дзоценидзе — Европейская Грузия — 6,63%;

Гага Гогричиани — Свободная Грузия (Каха Кукава, Георгий Цулаия) — 3,05%;

Ираклий Киквадзе — Лейбористская партия — 2,3%;

Ирма Петриашвили — За социальную справедливость — 1,86%

Кахабер Чахунашвили — Давид Чичинадзе-Трибуна ХДД — 1,85%.

Каспский муниципалитет

Вахтанг Маисурадзе — Грузинская мечта — 55,47%;

Нугзар Нониашвили — Единое национальное движение — 32,23%;

Илиа Китриашвили — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — 5,82%;

Георгий Хелашвили — Европейская Грузия — 3,48%;

Отар Косашвили — Лейбористская партия — 3%.

Онский муниципалитет

Давид Чикваидзе — Грузинская мечта — 56,66%;

Тамаз Метревели — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — 20,23%;

Нодари Бурдиладзе — Единое национальное движение — 16,66%;

Джони Гобеджишвили — Европейская Грузия — 6,45%.

Харагаульский муниципалитет

Коба Лурсманашвили — Грузинская мечта — 55,75%;

Торнике Авалишвили — Единое национальное движение — 28,49%;

Михаил Чипашвили – Лело — Мамука Хазарадзе — 6,09%;

Бесики Круашвили — Европейская Грузия — 4,95%;

Теймураз Пцкиладзе — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии — 4,72%.

Терджольский муниципалитет

Лаша Гогиашвили — Грузинская мечта — 50,42%;

Роланд Месхи — Европейская Грузия — 23,9%;

Валерий Бочоришвили — Национальное движение — 21,5%;

Ника Меманишвили – Лело — Мамука Хазарадзе — 4,19%.

