Избирательный участок, 31 октября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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ISFED представила результаты параллельного подсчета голосов

01/11/2020 - 14:55
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НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) представила результаты параллельного подсчета (PVT) пропорциональной части парламентских выборов, прошедших 31 октября в Грузии. Организация наблюдала за выборами с помощью 1000 наблюдателей по всей Грузии.

По данным ISFED явка составила 56,7 / + — 0,6% (ЦИК — 56,11%).

Ниже приведены результаты параллельного подсчета голосов, которые в значительной степени совпадают с данными 3 409 участков, подсчитанных ЦИК (из 3 847 участков; 88,61%):

  • Грузинская мечта — 45,8% / ± 0,7% (ЦИК — 48,14%);
  • ЕНД – Сила в единстве — 26,4% / ± 0,6% (ЦИК — 26,78%);
  • Европейская Грузия — 3,7% / ± 0,2% (ЦИК — 3,79%);
  • Лело за Грузию — 3,1% / ± 0,2% (ЦИК — 3,22%);
  • Альянс патриотов — 3,1% / ± 0,1% (ЦИК — 3,1%);
  • Стратегия Агмашенебели — 3% / ± 0,1% (ЦИК — 3,15%);
  • Гирчи — 2,8% / ± 0,2% (ЦИК — 3,00%);
  • Граждане — 1,3% / ± 0,1% (ЦИК — 1,36%);
  • Лейбористская партия — 1% / ± 0,1% (ЦИК — 1%);
  • Единая Грузия — Демократическое движение — 0,9% / ± 0,1% (ЦИК — 0,85%).

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01/11/2020 - 14:55
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