Грузинская мечта представила первую двадцатку пропорционального списка

Правящая партия Грузинская мечта на прошедшем 10 сентября в Мтацминдском парке Тбилиси мероприятии представила первую двадцатку свеого пропорционального списка к парламентским выборам, назначенным на 31 октября.

В качестве первого номера в партийном списке и кандидатом в премьер-министры в случае победы на выборах называет действующего премьер-министра Георгия Гахария, а вторым номером и кандидатом на пост председателя Парламента – действующего спикера Парламента Арчила Талаквадзе.

В пятерку лидеров также попали бывший председатель Парламента Ираклий Кобахидзе, министр юстиции Теа Цулукиани и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Первоначальный партийный список Грузинской мечты выглядит следующим образом:

Георгий Гахария, действующий премьер-министр Арчил Талаквадзе, действующий председатель Парламента Ираклий Кобахидзе, бывший председатель Парламента Теа Цулукиани, министр юстиции Мамука Мдинарадзе, лидер парламентского большинства и вице-спикер Парламента Каха Кучава, вице-спикер Парламента Георгий Кахиани, вице-спикер Парламента Мариам Квривишвили, глава Национальной администрации туризма Михаил Сарджвеладзе, первый заместитель министра юстиции Майя Битадзе, заместитель мэра Тбилиси Михаил Даушвили, бизнес-омбудсмен Георгий Амилахвари, ректор Тбилисского открытого университета, доктор юридических наук Виктор Саникидзе, баскетболист Мака Бочоришвили, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Посольстве Грузии в Королевстве Бельгия и Делегация ЕС в Европейском Союзе Шалва Папуашвили, юрист, ассоциированный профессор Давид Качарава, регбист Николоз Самхарадзе, ассоциированный профессор, специалист по международным отношениям Георгий Хелашвили, директор Центра парламентских исследований, специалист по международным отношениям Мариам Лашхи, заместитель руководителя Агентства инноваций и технологий Бека Давитулиани, член Сакребуло Тбилиси

Женщины составляют четверть представленного списка. Согласно поправкам в Избирательный кодекс от 2 июля этого года, политические партии обязаны ввести в пропорциональные партийные списки не менее одного из четырех человек другого пола.

