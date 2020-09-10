Грузинская мечта представила первую двадцатку пропорционального списка
Правящая партия Грузинская мечта на прошедшем 10 сентября в Мтацминдском парке Тбилиси мероприятии представила первую двадцатку свеого пропорционального списка к парламентским выборам, назначенным на 31 октября.
В качестве первого номера в партийном списке и кандидатом в премьер-министры в случае победы на выборах называет действующего премьер-министра Георгия Гахария, а вторым номером и кандидатом на пост председателя Парламента – действующего спикера Парламента Арчила Талаквадзе.
В пятерку лидеров также попали бывший председатель Парламента Ираклий Кобахидзе, министр юстиции Теа Цулукиани и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Первоначальный партийный список Грузинской мечты выглядит следующим образом:
- Георгий Гахария, действующий премьер-министр
- Арчил Талаквадзе, действующий председатель Парламента
- Ираклий Кобахидзе, бывший председатель Парламента
- Теа Цулукиани, министр юстиции
- Мамука Мдинарадзе, лидер парламентского большинства и вице-спикер Парламента
- Каха Кучава, вице-спикер Парламента
- Георгий Кахиани, вице-спикер Парламента
- Мариам Квривишвили, глава Национальной администрации туризма
- Михаил Сарджвеладзе, первый заместитель министра юстиции
- Майя Битадзе, заместитель мэра Тбилиси
- Михаил Даушвили, бизнес-омбудсмен
- Георгий Амилахвари, ректор Тбилисского открытого университета, доктор юридических наук
- Виктор Саникидзе, баскетболист
- Мака Бочоришвили, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Посольстве Грузии в Королевстве Бельгия и Делегация ЕС в Европейском Союзе
- Шалва Папуашвили, юрист, ассоциированный профессор
- Давид Качарава, регбист
- Николоз Самхарадзе, ассоциированный профессор, специалист по международным отношениям
- Георгий Хелашвили, директор Центра парламентских исследований, специалист по международным отношениям
- Мариам Лашхи, заместитель руководителя Агентства инноваций и технологий
- Бека Давитулиани, член Сакребуло Тбилиси
Женщины составляют четверть представленного списка. Согласно поправкам в Избирательный кодекс от 2 июля этого года, политические партии обязаны ввести в пропорциональные партийные списки не менее одного из четырех человек другого пола.
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)