საგარეო უწყება: საჭირო გახდა ელჩის მყისიერი დაბრუნება მინსკში 

მედიის მიერ გამოთქმული ვარაუდების საპასუხოდ, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ ბელარუსში ბოლო დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების გამო, მინსკში საქართველოს ელჩის ვალერი კვარაცხელიას „მყისიერი დაბრუნება“ გახდა საჭირო.

გუშინ, რამდენიმე ქართული მედიასაშუალება იტყობინებოდა, რომ ფრენების კონტროლის ვებგვერდებმა 16 აგვისტოს მინსკში და უკანა მიმართულებით მთავრობის კუთვნილი თვითმფრინავის ფრენა დაარეგისტრირეს. ვინაიდან ოფიციალური განმარტება არ გაკეთებულა, ტელეკომპანია „მთავარი არხმა“ ივარაუდა, რომ მინსკიდან თბილისში ბელარუსის პრეზიდენტის, ალექსანდრე ლუკაშენკოს ვაჟი ჩამოიყვანეს. სხვებმა აღნიშნეს, რომ ბელარუსის დედაქალაქში, შესაძლოა, საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და/ან საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი გაფრენილიყვნენ.

„გამომდინარე იქიდან, რომ ბელარუსთან შეზღუდულია საჰაერო მიმოსვლა და ელჩი საჭიროებდა მოკლე დროში მინსკში ჩასვლას, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მისი სამთავრობო თვითმფრინავით გამგზავრების შესახებ“, – ნათქვამია სამინისტროს 17 აგვისტოს განცხადებაში.

„ბელარუსის რესპუბლიკა არის საქართველოს მეგობარი ქვეყანა, რომელთანაც გვაკავშირებს მჭიდრო თანამშრომლობა როგორც ორმხრივ ფორმატში, ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში“, – განმარტა საგარეო უწყებამ.

საგარეო სამინისტროსვე განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება ყურადღებით აკვირდება ბელარუსში მოვლენების განვითარებას და ჩვენს პარტნიორებთან „მჭიდრო კოორდინაციაშია“.

„ჩვენი აზრით, აუცილებელია ბელარუსში პრობლემები გადაწყდეს მშვიდობიანად“, – აღნიშნა სამინისტრომ. „იმედი გვაქვს, ბელარუსი ხალხი მისი მომავლისათვის მნიშვნელოვან საკითხებს თავად, მშვიდობიანად გადაწყვეტს“, – დასძინა იქვე.

